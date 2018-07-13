原标题：宝成线连续发生山体崩塌灾害影响18趟列车
图为山体崩塌现场。 中国铁路西安局集团有限公司供图
中新网西安7月13日电 （记者 张远）记者13日从中国铁路西安局集团有限公司获悉，受持续强降雨影响，7月12日至13日上午7时间，宝成铁路王家沱至乐素河间连续发生山体崩塌灾害。
目前崩塌体约7.5万余方，其中上行线塌体掩埋线路100余米，高20余米，宽6米，约4000方。
水害发生后，中国铁路西安局集团有限公司迅速启动应急预案，组织上千人现场抢险。截至7月13日6时，影响18趟列车。其中，3趟列车停运、7趟列车折返、7趟列车迂回、1趟列车变更运行区段。
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