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宝成线连续发生山体崩塌灾害影响18趟列车

宝成线连续发生山体崩塌灾害影响18趟列车
2018年07月13日 10:37 中国新闻网
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　　原标题：宝成线连续发生山体崩塌灾害影响18趟列车

图为山体崩塌现场。　中国铁路西安局集团有限公司供图图为山体崩塌现场。　中国铁路西安局集团有限公司供图

　　中新网西安7月13日电 （记者 张远）记者13日从中国铁路西安局集团有限公司获悉，受持续强降雨影响，7月12日至13日上午7时间，宝成铁路王家沱至乐素河间连续发生山体崩塌灾害。

　　目前崩塌体约7.5万余方，其中上行线塌体掩埋线路100余米，高20余米，宽6米，约4000方。

　　水害发生后，中国铁路西安局集团有限公司迅速启动应急预案，组织上千人现场抢险。截至7月13日6时，影响18趟列车。其中，3趟列车停运、7趟列车折返、7趟列车迂回、1趟列车变更运行区段。 

责任编辑：桂强

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