民航局:国航航班紧急下降事件源起副驾驶吸电子烟

原标题：副驾驶在机舱吸电子烟！民航局披露国航航班急降事件初查结果

国航航班紧急下降事件，真的与飞行员在驾驶舱吸烟有关。

7月13日，在民航局举办的例行发布会上，民航局航空安全办公室副巡视员乔以滨在回答澎湃新闻记者提问时表示，7月10日，国航737-5851号机执行CA106香港至大连航班，机组在广州区域上空误把空调组件关闭，导致座舱高度告警，机组按紧急释压程序处理，释放了客舱的氧气面罩。在下降到3000米后，机组发现问题不对，恢复了空调组件。

经过初步调查，系副驾驶因吸电子烟，为防止烟雾烟味弥漫到客舱，在未通知机长的情况下，实际上想关循环风扇，错误地关闭了相邻空调组件，导致客舱氧气不足，客舱高度告警。乔以滨表示，目前，详细原因正在调查核实中，如调查属实，一定会依法依规，严厉查处。

7月10日，一架由香港国际机场飞往大连周水子机场的国航CA106航班，在飞行过程中发生紧急下降。据民航东北地区管理局通报内容，该航班在巡航阶段，飞机出现座舱高度警告，机组人工释放了旅客氧气面罩，并实施紧急下降，于北京时间22时31分在大连机场安全落地，机上153名旅客， 9名机组成员，无人员受伤，飞机没有受损。

据一位机上乘客向澎湃新闻记者讲述，当时CA106航班刚刚飞过揭阳后，空乘推出小车，刚刚开始准备机上服务。这时广播说，飞机因为失密造成失压，正在紧急下降。约19时40分，氧气面罩全部脱落。该乘客称，“当时我看手机的GPS，高度从（约）11000米降到了（约）4000米，而且还在往下降。”

7月11日，一则与该航班相关的网传通报开始大量传播。网传通报内容显示，7月10日，由香港飞往大连的国航CA106次航班，因“机组预在驾驶舱吸烟”，误把双组件当成再循环风扇关闭，导致客舱释压。随后，机组发现增压不可控，立即宣告Mayday，飞机由约35000英尺（约10600米）紧急下降至10000英尺（约3000米），期间旅客氧气面罩释放。该通报内容由众多航空自媒体微博发布和转发。

据了解，Mayday是国际通用的无线电求救呼号。在民航界，Mayday是一个极其敏感的词汇，一旦出现在无线电通讯中，则意味着某架飞机已经遇到了实质性威胁生命的危险情况。

对此，7月11日晚，国航在官方微博回应表示，针对7月10日CA106香港到大连航班发生的氧气面罩脱落事件，目前机组正在接受民航局相关部门的调查，如果调查发现机组存在违章违规行为，公司将以零容忍的态度对责任人严肃处理。

责任编辑：张玉