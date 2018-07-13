原标题：外媒：澳大利亚以“国安”为由多方排挤华为

参考消息网7月13日报道 外媒称，太平洋国家巴布亚新几内亚和所罗门群岛11日签约参与一项海底互联网光缆联合项目，该项目主要由澳大利亚提供资金，旨在阻止中国电信巨头华为技术有限公司自行铺设光缆的计划。

据路透社7月12日报道，该项目成本为1.366亿澳元（约合6.73亿元人民币——本网注）。根据协议，澳方将支付其中三分之二的资金。

澳电信企业沃卡斯集团在为该项目制造光缆，该项目将实现所罗门群岛和巴布亚新几内亚与澳大利亚大陆的联通。华为一直表示从未听说过该公司为所罗门群岛铺设光缆的计划存在什么安全问题。

报道称，这项协议达成的背景是，中国不断寻求在这一地区扩大影响力，而澳大利亚视其为自家后院。

另据路透社7月11日报道，两名消息人士说，澳大利亚正准备禁止华为公司为该国计划建设的5G宽带网络提供设备。

报道称，多年来，西方情报机构一直对华为的背景表示担忧，并且猜测华为的设备被用于“间谍活动”，但从未有任何公开证据支持这些怀疑。

报道称，华为曾承诺，堪培拉将对5G网络设备拥有全面监管权。这种监管模式已经被其他国家、尤其是英国接受。包括新西兰、加拿大和德国在内的其他西方国家也表示，它们有足够的保障措施。

但两名澳政府消息人士透露，澳情报机构对国会议员说，监管不会缓解他们的“担忧”。

责任编辑：桂强