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宝成铁路陕西境内山体崩塌致线路中断 多趟车停运

宝成铁路陕西境内山体崩塌致线路中断 多趟车停运
2018年07月13日 11:07 澎湃新闻
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　　原标题：宝成铁路陕西境内发生山体崩塌水害致线路中断，多趟列车停运

　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月13日上午从中国铁路成都局集团有限公司工作人员处获悉，受宝成铁路陕西境内山体崩塌水害致线路中断行车影响，7月13日成都始发的K292次、K1616次、K856次，广元始发的6064次停运，部分列车折返、绕行。

　　中国铁路西安局集团有限公司官方微博@西铁资讯 7月13日上午发布微博称，受持续强降雨影响，7月12日至13日7时间，宝成铁路王家沱至乐素河间连续发生山体崩塌灾害，目前崩塌体约7.5万余方，其中上行线塌体掩埋线路100余米，高20余米，宽6米，约4000方。

　　水害发生后，中国铁路西安局集团有限公司迅速启动应急预案，组织上千人现场抢险。截至7月13日6时，影响18趟列车。其中，3趟列车停运、7趟列车折返、7趟列车迂回、1趟列车变更运行区段。

责任编辑：张玉

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