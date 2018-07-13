民航局谈335名民航失信人:236人带违禁品限乘一年

原标题：民航局详解335名民航失信人：236人带违禁品被限乘一年

7月13日，中国民用航空局新闻发布会。 @中国新闻网 图

7月13日，在中国民用航空局（下简称“民航局”）召开的新闻发布会上，民航局综合司副司长顾晓红在回答澎湃新闻记者提问时，详细介绍了7月民航局新增335名限制乘坐民用航空器严重失信人名单情况。

顾晓红表示，经过认真审查，7月2日至10日，民航局在“信用中国”网站上对2018年第二期335名民航限制乘坐民用航空器乘坐人进行公示，无异议后，民航局在7月11日将这公示过的335人名单计入了民航限制乘坐民用航空器的失信人名单，并且在民航局官网上公布，限制这些人在一年内乘坐民用航空器。

这335名严重失信人被限制乘坐民用航空器，主要是因为实施了以下行为，并且被公安机关处以行政处罚。具体有7类情况：

一是随身携带或托运国家法律、法规规定的危险品、违禁品和管制物品的；在随身携带或托运行李中故意藏匿国家规定以外属于民航禁止、限制运输物品的；共236人。

二是使用伪造、变造或冒用他人乘机身份证件、乘机凭证的；共61人。

三是妨碍或煽动他人妨碍机组、安检、值机等民航工作人员履行职责，实施或威胁实施人身攻击的；共14人。

四是在航空器内使用明火、吸烟、违规使用电子设备，不听劝阻的；共10人。

五是堵塞、强占、冲击值机柜台、安检通道、登机口（通道）的；共9人。

六是强占座位、行李架，打架斗殴、寻衅滋事，故意损坏、盗窃、擅自开启航空器或航空设施设备等扰乱客舱秩序的；共4人。

七是强行登占、拦截航空器，强行闯入或冲击航空器驾驶舱、跑道和机坪的；共1人。

责任编辑：张玉