“雄安航空”名字是否会专属于南航？民航局回应

原标题：民航局回应南航拟设立雄安航空：名称核准职责在市场监管部门

7月13日，在中国民用航空局（下简称“民航局”）召开的新闻发布会上，民航局运输司副司长于彪针对民航局方对于南航拟设立雄安航空的态度问题，回答了澎湃新闻记者提问。

被问及“雄安航空”这一名字是否会专属于南方航空，于彪表示，雄安航空名称的核准，职责是在市场监督管理部门，名称不是民航局的管辖范围。民航局主要负责经营许可和运行合格审定的批准，目前雄安航空的申请已经递交到华北地区管理局，按照程序、规章要求，应该先由地区管理局做出初审，地区管理局初审意见形成之后，民航局将按照初审意见、法规要求进行审批。

至于今后雄安航空注册成立之后的竞争优势，于彪表示，这个内外因素都会有，内部涉及管理能力、水平，外部涉及到资源获取，这里面包括时刻、航权、地面保障资源。“资源获取这方面，民航局有相应规章规定，未来雄安航空应该按照公开透明的规则获取资源。最终优势取决于天时、地利、人和。”

6月29日晚间，南方航空（600029）公告称，拟以货币方式出资人民币25亿元、实物方式出资人民币75亿元，分阶段出资共计人民币100亿元，在雄安新区设立全资子公司中国南方航空雄安航空有限公司。其中，实物为股东拟注入公司的飞机。南方航空将该新拟设立的航空公司简称为“雄安航空”。

由此，南方航空成为国有三大航企中首家在雄安新区设立子公司的航空公司，同时，雄安航空也将成为雄安新区首家从事民航运输服务的公司。

公告显示，雄安航空法定代表人为郭志强，注册资本人民币100亿元，业务范围包括提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务，提供航空器维修服务，经营国内外航空公司的代理业务，进行其他航空业务及相关业务，工程管理与技术咨询，航材销售，旅游代理服务等。

对于为何在雄安新区投资设立雄安航空，南方航空公告称，这有利于更好地建设和运营北京枢纽，进一步推进广州-北京“双枢纽”战略布局。本次投资有利于推动公司航空主业的发展，增强在航空市场的竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公告称，上述货币及实物出资将根据项目进展情况分期投入，预计不会对公司的现金流及财务状况产生重大影响。此外，雄安航空预计本年度不会实际投入运营，也不会对南方航空2018年度营业收入和净利润产生任何影响。

目前，雄安航空的设立尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有关部门的批准。

责任编辑：张玉