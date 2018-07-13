80集团军政工部副主任毕可弟告别军旅 系师职大校

原标题：师职大校、陆军第80集团军政治工作部副主任毕可弟告别军旅

7月12日晚，微信公众号“中国陆军”刊发的一篇文章披露，正师职大校、陆军第80集团军政治工作部副主任毕可弟当天上午正式告别36年的军旅。

在这篇题为《脱下戎装那天，这位大校把第一份感恩写给自己的36载军旅》的文章中，毕可弟写道：“1982—2018，我穿了36年的军装就要脱下了，而且脱下了就永远穿不上了。这身军装，承载了我太多的情感、故事和感慨。2018年7月12日上午8点，我正式告别军旅，此时此刻，我这万千感慨只凝结成一个‘恩’部队对我恩同再造，恩重如山。我知恩，是部队这所大学校，给了我出路，给了我学识，给了我认学好学的志向。”

在36年的军旅生涯中，毕可弟从农村孩子、部队基层普通一兵，成长为一名正师职领导干部。

官方公开信息显示，毕可弟曾担任过原沈阳军区第40集团军政治部副主任、北部战区陆军第80集团军政治工作部副主任等职务，大校军衔。

他在上述文章中介绍自己的军旅生涯时写道：“部队最可心的地方是培养人。它不比原来比后来，不比起点比终点，只要肯下笨功夫，善打持久战，一切皆有可能。在这里，我改变了命运。实现了从农民到士兵、从战士到干部的转变。在我看来，部队是全国最大的‘农转非’基地，是寒门还能出贵子的最大最佳平台。

“在这里，我学出了成果。从九年高中文化起步，我拿到了中专、大专、本科和研究生4张文凭，接受了国防科技大学研究生导师、防化学院客座教授、陆军党的创新理论学习研究中心研究员3份聘书。出版发行了7部专集，主编了15本专集，发表了上千篇文章，我深感学习是立身之本，学习力是万力之源。

“在这里，我赢得了殊荣。近年来，我全程参加了陆军、北部战区陆军和原沈阳军区组织的18轮、300多场理论宣讲答疑，去过11个集团军、12所院校、300多个一线连队和哨所，直接受众达60余万人次。我深刻感到，提高理论素养才能抬高政治站位，抬高政治站位才能登高望远，看得更准；思接千载，想的更深；通观全局，做的更实。”

“我经历了多个岗位的磨砺。走过五个军级单位，有过五级领导机关和两个作战旅主官的任职经历，在履职的每个岗位，我都以‘事事都按仗来打，仗仗打成漂亮仗’‘天天都按史册写，册册写成光荣册’的工作标准和领导理念，团结带领部属实现了单位有新发展、部属有新进步的目标。所带旅干部科、政治部及集团军干部处，分别被军区评为先进干部之家、先进政治部和全军人才培养先进单位，所带两个旅取得军区以上重大荣誉30余项，3次荣立集体三等功。”已脱下军装的毕可弟在上述文章中回忆说，“我经受了多样任务的摔打。我执行过战备值勤、抢险救灾、国防施工、实兵演习、比武竞赛等重大军事任务。曾带领两个旅连续3年以优秀成绩完成实兵演习，指挥部队参加丹东抗洪抢险八战八捷，有34个单位和个人立功；任两个集团军的副主任，参与导调了3个作战旅的实兵演习，参与了1个集团军和2个作战旅的组建整编工作；我被原沈阳军区树为优秀干部工作者、优秀党务工作者、优秀‘四会’政治教员和优秀指挥员，4次荣立三等功。”

责任编辑：张玉