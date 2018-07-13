原标题：马英九回应“三中案”被起诉：摊开证据能证明清白

中新网7月13日电 据台湾“中央社”报道，10日台湾“三中案”全案侦办终结，前台湾地区领导人马英九等6人被起诉，台湾检方请求对马英九等3人从重量刑。马英九13日发表声明质疑称，重启调查“三中案”有政治力量介入，开庭审理时，摊开所有证据就能证明他的清白，自己“一定会全力迎战”。

资料图：马英九。 中新社记者 盛佳鹏 摄

此前，国民党遭检举“贱卖”旗下台湾“中影”、“中广”和“中视”，即“三中案”。

马英九13日向媒体发表回应“三中案”遭起诉的3点声明。

马英九指出，“三中案”不是新案，是旧案。经过8年的调查后，2014年7月台湾地区“最高法院”检察署特侦组认为没有违法事证，也没有“贱卖”国民党党产。但2016年民进党上台后，又开始重启调查并强行起诉，“这到底有没有政治力的介入？我相信人民的眼睛是雪亮的”。

在3点声明中，马英九说，第一，2005年是民进党执掌台湾当局，国民党配合规定寻找买家来处理资产，但潜在买家常受到打压、威吓，因此很少买家愿意跟国民党洽谈。自己当时身为国民党主席，仍全力追求以合理、适当价格出售国民党党产。

马英九指出，2005年国民党是社团法人，现在却被台北地检署根据民进党2016年上台后才制定的“不当党产条例”，起诉自己出售“未来应依法归公的资产”。马英九质疑：这是“欲加之罪，何患无辞”！

第二，马英九称，台北地检署认为自己“背信”并预先准备6000万新台币来打官司，但国民党已经召开中常会确认党产处理过程未让国民党权益受损，这6000万新台币是台湾“中投”公司的员工诉讼基金，不是给自己的，而提款拨款时间也不是自己担任国民党党主席的时期。

第三，马英九表示，台北地检署和部分媒体一再声称的“定罪证物”是上百张录音光盘和无数次会议记录录音带。他质疑称，检方公布的录音等断章取义，选择性截取片面对他们有利的文字，再根据文字来说故事。他呼吁，既然要起诉，检方就把资料全部公布，才能还自己清白。

对于检方认为自己在侦查讯问过程中态度不佳，马英九表示，侦查公正性值得怀疑，自己决定在侦讯中行使缄默权，却被检察官认为“态度不佳”并请求法院从重量刑。

马英九重申，自己性格不好战，但“一定会全力迎战”。马英九说，开庭审理时，当所有证据摊开来，就能证明自己的清白。

责任编辑：桂强