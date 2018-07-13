教育部：今年底基本消除66人以上“超大班额”

原标题：教育部约谈重点省市，今年底基本消除66人以上“超大班额”

6月14日，新化县上渡街道办事处明德学校初中部的学生在上课，这个班的学生94人，老师需戴麦克风上课。洪克非 摄

近日，“‘超级大班’挤爆湖南新化中小学，教育局腾出办公大楼办学校”一事引起了社会广泛关注，“大班额”现象也再一次成为热点话题。

如今，距离《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》中“2018年基本消除66人以上超大班额”的总体要求仅剩余5个多月，进入最后的攻坚阶段，各省市也纷纷出台多项措施，争取如期完成任务。

然而，也有个别地方消除义务教育大班额工作进度与阶段性目标相比仍有差距。据教育部网站13日消息，为督促进展较慢地方加快工作进度，近日，教育部就消除义务教育超大班额工作约谈了河北、河南、湖北、湖南、贵州、甘肃省教育厅负责人。

湖南投入10亿资金消除大班额

今年5月10日，教育部网站发布了《2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作专项督导报告》（以下简称《报告》）。

《报告》指出，大班额问题还比较突出。2017年，全国义务教育阶段学校有66人以上超大班额8.6万个，占全国总班数的2.4%，其中排前三位的河南、湖南、河北共有4.5万个，占全国现有大班额总数的52%。全国有56人以上大班额36.8万个，占全国总班数的10.1%，大部分集中在中西部县镇，其中，湖南大班额比例为22.9%，广西、海南达到18%。随着城镇化进程加快、生育政策调整以及人民对优质教育资源需求不断增长，消除城镇大班额的任务艰巨。

据《湖南日报》2月28日报道，副省长吴桂英在省教育厅主持召开消除义务教育大班额工作专题会议，并要求省教育厅、省财政厅、省发改委等部门统筹推进工作，确保2018年年底基本消除66人以上超大班额。

但近半年的整治之下，湖南“大班额”现象依然严峻，暑期成为了最主要整改阶段。

在湖南新化教育局腾挪办公楼的同时，7月11日，长沙市教育局也开展了消除大班额的专项行动。在铺排新、扩建28所义务教育学校的基础上，长沙市教育局公布了2018年全市消除大班额建设任务项目校名单。

名单显示，2018年长沙市消除“大班额”建设项目校共计60所，增加学位76480个。其中浏阳18所，长沙县9所，宁乡市7所，城区共26所。项目校将在今年11月底前完成主体工程以上建设任务，建成后，将先后由区县（市）、市两级教育部门验收公布。

此外，新学期，长沙市将同步减小中小学班额——2018年秋季原则上按照小学45人、初中50人的班额标准招生，不再新增大班额。部分学校将采取“抽签扩班”。教育局称，今年长沙市要实现全面消除66人以上的超大班额的任务。

与此同时，湖南岳阳、郴州等地也在多管齐下地消除大班额。据湖南郴州市信息办报道，今年以来，郴州市把解决大班额问题作为最大民生工程，“建、整、划、调”多管齐下治理“大班额”：“建”即建设，建成新区小学、幼儿园以及新区示范高中；“整”即整合，优化整合各小学现有部室；“划”即划片划管，严格实行城区起始年级划片限额招生政策，充分利用城区中学相对宽松的校舍，将城区六年级划归初中管理，减小小学校舍压力；“调”即优化，将原城关学区东街小学、西街小学、城关幼儿园调整为教育局直属学校，优化资源配置，增加优质供给。

据《潇湘晨报》报道，为了确保今年年底基本消除66人以上超大班额，湖南省财政重点安排了“化解大班额奖补资金”10个亿。

2017年大班额数量下降幅度十年来最大

近年来，党中央、国务院多次提出“到2018年基本消除66人以上超大班额，到2020年基本消除56人以上大班额”的总体要求。

如今，消除“超大班额”进入了最后的攻坚阶段。

据教育部网站7月13日消息，近日，教育部就消除义务教育超大班额工作对个别地方进行了约谈，要求加快消除大班额工作进度，确保今年如期完成基本消除66人以上超大班额任务。河北、河南、湖北、湖南、贵州、甘肃省教育厅分管负责同志和教育督导部门负责同志，兰州市人民政府分管负责同志和教育局主要负责同志参加了会议。

此外 ，全国各省也针对省内情况提出了细化的工作标准和工作目标任务，指导各地以县为单位制订消除大班额专项规划。

今年3月13日，青岛教育局称胶州市实施三大举措解决大班额问题。一是切实加大教育投入，全面改善办学条件。二是深化办学体制改革，全面提高教育质量。三是加强招生制度改革，全面实现小班额教学。

另据《青岛早报》7月5日报道，虽然近年来青岛在控制普通中小学大班额问题方面取得了明显成效，但到2020年，要完成国家和省政府确定的全面消除大班额目标要求，仍面临学校建设和教职工配备双重压力。

安徽、河北等地也纷纷采取行动消除“大班额”现象，并取得一定成果。

据《中国教育报》报道，作为全国扶贫开发重点县，河北省阜平县近五年来投入近三十四亿元改善办学条件。近几年，针对城镇化步伐加快、城区学校大班额、超大班额突出的问题，阜平县投入4.5亿元启动建设城区学校，城区学校班额已经由原来的85人缩减到58人左右，明年将彻底消除城区大班额情况。

近日，安徽省政府也发布了2018年“农村义务教育巩固提升行动方案”，据《合肥晚报》报道，安徽省今年将维修改造农村义务教育校舍290万平方米，年内将全部消除义务教育阶段66人以上超大班额。

此外，农村学校的硬件，也将得到提升。今年，安徽省统一农村义务教育学校建设标准和基本装备配置标准，预计将维修改造农村义务教育校舍290万平方米，补齐农村学校办学条件短板。

据教育部网站数据显示，截至2017年底，全国56人以上大班额有36.8万个，比例为10.1%，比2016年下降了2.6个百分点，比2016年减少了8.2万个，减少了18.3%。66人以上超大班额有8.6万个，比例为2.4%，比2016年下降了1.6个百分点，比2016年减少了5.6万个，减少了39.6%。

2017年为近10年来各地大班额、超级大班额数量下降幅度最大的一年。

责任编辑：余鹏飞