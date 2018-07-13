多所职院针对雄安新区设雄安班:降分录取报销路费

原标题：多所职院针对雄安新区未来产业设雄安班：降分录取、报销路费

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从河北雄安新区有关部门获悉，7月13日，雄安新区在安新县白洋淀文化广场开展重点职业院校招生宣传对接活动。近30所来自京津冀和央企的重点职业院校的主管校长、招生办主任，新区综合执法局相关负责人及三县人社局长，各乡镇相关负责人参加此次活动，在现场为适龄青年就读重点职业院校进行答疑解惑，参加招生宣传对接活动的学生和家长超过了5000人。

澎湃新闻记者了解到，重点职业院校招生宣传对接活动由雄安新区综合执法局主办，安新县人力资源和社会保障局承办，雄县人力资源和社会保障局、容城县人力资源和社会保障局协办，旨在为有求学愿望的适龄青年与重点职业院校搭建交流平台，为新区未来发展建设培养、储备高技能人才。

参加此次活动的基本都是具有深厚办学底蕴、较高实训水平、宽广就业平台、良好社会信誉的院校。招生对象涵盖应往届、初高中毕业生，年龄跨度从15岁-24岁。为支持本次招生宣传活动，16所院校在国家资助系列倾斜政策的基础上，又为雄安学子提供了各具特色的“礼包”，包括针对新区未来产业发展方向开设“雄安班”、额外减免部分学杂费、降分录取、报销交通费用等。

雄安新区将2018年确定为“职业培训提升年”，并制定了鼓励不少于1000名新区适龄青年就读有品质职业院校的工作目标。为抓好落实，2018年4月，新区综合执法局社保组精心筛选了40所京津冀及央企省级以上重点职业院校，在工商银行雄安分行的协助下编印成《重点职业院校和新市民常识宣传手册》推动工作开展，依托乡镇政府和驻村工作组发放了1万余册。同时启动线上宣传模式，制作成电子版进行网络宣传，点击率近20万人次。社保组还多次赴乡镇现场与有求学意愿的家长、学生面对面交流答疑解惑，成效显著。

高起点规划、高标准建设雄安新区，需要大批高技能人才。就读品质职业院校，势必会助力新区适龄青年实现就业创业梦想，为新区建设添砖加瓦。

责任编辑：余鹏飞