民航局:敦促6家外航网站完成涉港澳台信息整改

原标题：中国民航局：继续敦促6家外航网站完成涉港澳台信息整改

中新社北京7月13日电 （记者 周音）记者13日从中国民航局在北京召开的例行发布会上获悉，相关外航网站涉港澳台信息整改情况，截至7月13日，44家外国航空公司已经有38家完成整改，剩余6家外航由于技术原因仍在申请延期整改之中，最后的截止日期是7月25日。

民航局表示，将继续密切关注及敦促上述6家航空公司按期完成整改，并将于7月25日之后对外通告整改情况。

2018年4月25日，中国民用航空局致函44家外国航空公司，要求这些公司在信函发出之日起30日内纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。截至5月25日，44家外国航空公司中已有18家完成了整改，26家因技术原因申请延期并承诺整改，承诺整改完成时间最早为5月28日，最晚为7月25日，中国民航局已复函同意。

中国民航局表示，将密切关注上述航空公司的整改情况，并依法保障外国航空公司在华开展航空客货运输业务的权利。（完）

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