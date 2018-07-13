普吉搜救惹狱灾 中国男子讲述被拘前亲历的14小时

原标题：口述丨普吉搜救惹牢狱之灾，彭大迁被拘留前亲历的14小时

带船救人的举动为何成了被拘留的原因？这让彭大迁想不明白。

“现在对我的处理是不公平的，需要还我公道。”12日，彭大迁在被拘留期间通过微信告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）。

26岁的彭大迁是湖南懒猫国际旅行社在泰国普吉岛设立的合资旅行社公司lazycat travel的工作人员，平时在游船上负责管理和协调船员和厨师等人员。5日下午，lazycat travel运营的“艾莎公主”号游船在普吉岛附近海域倾覆。当天，彭大迁乘坐另一艘名叫“Irbis”号的游船也在事发地附近。

根据他向澎湃新闻的描述，“艾莎公主”号游船5日发生倾覆后，他在确保船上的人平安后，又连续三天派船出去继续搜救另一艘沉船“凤凰”号的失踪者，“出事当天我自己（参与）搜救到（次日）凌晨一点，那时海警都已经停止搜救了。”彭大迁告诉澎湃新闻。

7月7日，在泰国普吉，救援人员在游船倾覆附近的海域进行搜救。新华社 图

根据懒猫国际的说法，事故发生后，彭大迁率领13艘民间搜救船赶到现场，“甚至比泰国官方救援团队到的还早”。搜救船在蜜月岛（即梅通岛）侧面找到“艾莎公主”号，发现有10位左右游客已在水中，被同样在水中的“艾莎公主”号船员组织在一起等待救援，救援船员随即跳下海协助落水人员一一登上搜救船。

懒猫国际在其微信公众号上的文章称，在彭大迁等人指挥的救援小分队成功救助了13名大人和7个孩子之后，此时泰国海警救援船赶到，民间搜救团队于是让位给专业海警船救援。泰方在搜救两三小时后离开，最终“艾莎公主”号上的全部42人获救。

澎湃新闻最早接触到彭大迁是在7日，当时他正在接受警方调查，但其并未透露自己的身份，只是以船员的身份描述了事发当天的情况。但他告诉澎湃新闻，事发次日，当地警方开始频繁联系他进行调查。7日，他共接受了长达14小时的调查。

8日，彭大迁即被警方拘留。澎湃新闻此前报道称，泰方当时给出的理由是“该中国人的工作签证范围不允许指挥船只出海”。但10日晚，懒猫国际旅行社CEO杨景向澎湃新闻出示了一份由泰国移民局发给警察局的通知照片。该通知是泰文，他们经翻译后得知，上面写的内容是：彭大迁将被撤销在泰国的暂留许可，理由是“在气象局发布海洋暴雨风浪游客危险预警下出海，并对国家旅游形象和经济造成了影响”。

“这等于是在调查结果公布前就先行把责任推卸给中国籍工作人员。”杨景称，从目前各家旅行社和船公司反映的情况来看，并没有人表示在7月5日出海前接到过“海洋暴雨风浪游客危险”的出行禁令。

11日，泰国警方进一步解释称，彭大千救人的举动值得赞赏，但是其也是这起事故的责任人之一，追究他的法律责任理所当然。

在12日普吉救援中心举行的官方新闻发布会上，有记者继续就彭大迁被拘留一事追问普吉旅游警察局局长。后者回应称，“彭大迁确实是带着船去救人，但是他不会开船。他是有权下命令决定是否出海的人。他后来选择去救‘艾莎公主’号上的人而不是‘凤凰’号的乘客。”

据澎湃新闻掌握的最新信息，彭大迁将被拘留14天。

澎湃新闻7日晚在查龙码头警察局门口对彭大迁进行了专访，他介绍称，5日当天，他趁着假期也和母亲来到在普吉岛游玩，他们所乘的游船Irbis有惊无险地安全靠岸。随后就组织了这次救援。除了对自己当天经历的介绍，他还谈及他对“凤凰”号游船倾覆的看法。

以下是他的口述：

越靠近珊瑚岛“虎口”浪越大

事发那天，我正和母亲在一艘游船上，好不容易有几天假期，我带她出来转转。这艘船和“艾莎公主”号一样，也是我们公司运营的，线路是从攀瓦角码头到梅通岛。船上乘客都是中国人。我和母亲大概在上午9点登上游船。

出海之后，海上一片风平浪静，天气非常好。到中午12点的时候，太阳非常大，完全没有风浪。到了下午，我们就换了艘船，船名叫Irbis。

下午我们是从梅通岛回来的，到梅通岛的时候是4点左右。那个时候的天气仍然非常好，没有任何风浪。游客还在船上钓鱼，一直钓到了4点40分左右。

这时，我看到了头顶的天空开始变黑，黑云离我们的船也越来越近。按照我以往的经验，其实顶多就是下些雨。这个时候，恰好我们也钓得差不多了。当时，我一点儿也不担心，因为我们的船开得快，只要船的速度快过乌云移动的速度，就没有问题。当然，看到快下雨了，我们就往回开。

也就十几二十分钟的功夫，我们的船就从梅通岛附近回来了。在回程中，雨点落了下来，也有点浪头，不过这时的浪也还好，并不大，只是中途稍稍有些颠簸。所以我猜测，大浪主要集中在皇帝岛和珊瑚岛区域，并没波及到梅通岛。

赶回来的时候，说实话，我们没有任何危机感。类似这种（上午）平静天气，下午再起浪也起不了多大的。而出事的“凤凰”号的路线是从皇帝岛回查龙码头，必须从事发的珊瑚岛海域经过。在珊瑚岛一带，当船越靠近岛的时候，浪就会越大。因为水流和浪头，撞到了岛上，会再返回来，冲向船只。所以，对于开来的船只，这种地方类似于一个“虎口”。

包括船员在内，我们的船上共有40多人，大家都穿了救生衣。因为船上之前有个浮潜环节，很多参加的人后来就没脱救生衣。后来天气变得有点暗，也有点冷，再加上有些小风，所以大家基本都穿着救生衣。

回到码头的时候，刚好是5点到5点10分之间。我一上岸，看了看朋友圈，刚好看到了新闻晨报女记者在船上上传的照片（乘坐“海角七号”从梅通岛安全返回——编者注），她是4点55上传的，我在那十分钟之后左右就靠岸了，所以是对得上的。

“凤凰”号遇到风浪容易两边晃

说到预警问题，我必须说，我本人没有收到预警。所有的公司、船务、旅行社，他们都在出船。如果有预警，我们的导游群里都会发出来，但当时确实没看到。我可以确定地说，当时所有公司都出了船去皇帝岛。因为这个天气太好了。

查龙码头这里，每天早上有一面旗子，是绿色的就可以出海。当天一整天都是绿色的。旗子就在码头的尽头，当时绝对是绿色的。还有一点，海事局出声明时，已经是当天下午4点多。但是那个点，所有的船都在海上了。我当时看社交网站，其他人也说下午4点钟才发警示，那个时候已经没任何意义了。

其实，这个天气预警，只是告诉你天气信息和建议。从预警的文本本身来看，就是告诉你某某时候会有降雨，请船只慎重出航，小船建议尽量不要出航。

游船分单体和双体。双体船往往用轻型材料建成，大浪袭来时，容易从浪头上越过，不容易翻。出事那天，绝大部分安全返回的船是双体船。而“凤凰”号则是单体船，它重量较大，一旦受到风浪，容易往两边晃。“凤凰”号还有一个特点是跑得比较慢。我没上过“凤凰”号，但像它这种尺寸的，用的又是柴油机，航速应该不会超过十节。

警察追问细节，有获救乘客被问哭

当地警察从6日早上就开始联系我，我当天接了20多个警察局的电话。6日那天去接受调查的时候，我看到所有“凤凰”号获救的客人都在旅游警察局接受询问。

一张桌子坐了两三个获救乘客，警方有专人来询问每一个细节。从个人和亲属信息，一直问到事件的来龙去脉。包括事发时导游是什么脸色、是否有害怕情绪流露、船员用何种语言与乘客沟通、是否穿了救生衣等问题。每组客人被询问了至少三个小时。我当时看到，有一个获救的女孩子，已经被问哭了，因为回忆当时的经历实在是太痛苦了，但警方仍然继续问她。

7月7日，我来警察局，从早上10点到晚上12点，一直在接受调查。他们问我问得最多的问题，就是当天出海前有没有接到预警。从早上开始，他们就派了一个警察一直跟着我。我去领事馆开会，他也跟着我，坐在我旁边，等会议结束就立即把我带走。

（警察随后要求彭大迁进入警局接受调查，记者被当作彭大迁的中国朋友，被警方允许入内旁听。警方用泰语大体问了彭大迁事发当日他在船上的活动，并让他第二天一早继续来警局接受调查。8日，彭大迁被泰国警方拘留。——记者注）

责任编辑：余鹏飞