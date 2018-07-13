中方是否会对美企进行攻击？外交部回应

原标题：2018年7月13日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：7月10日，美国贸易代表办公室发表《关于301调查的声明》，其中指责中方“盗窃知识产权”。中方对此有何评论？

答：中国商务部已就有关问题发表声明，阐述了中方的严正立场，驳斥了美方谬论。

美方不断指责中方“盗窃”知识产权，却从来拿不出有力证据。事实胜于雄辩。据统计，中国创新企业数量已位居世界第二位。中国通过《专利合作条约》途径提交的专利申请受理量仅次于美国，居全球第二位。2017年12月，世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，连续7年居世界首位，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。中国有望在未来3年内成为全球第一大国际专利申请国。这些都表明，中国已经成为一个自主创造知识产权的大国。同时，去年中国对外支付的知识产权使用费已经达到了286亿美元，逆差超过200亿美元。其中，支付美国的知识产权使用费同比增长了14%。这些数字和事实从一个侧面有力回击了美方所谓中国盗窃知识产权的无端指责，说明中国尊重和保护知识产权的态度是认真的，行动是有效的。

根据联合国世界知识产权组织最新发布的全球创新指数，中国首次进入全球最具创新能力的20个经济体之列，是唯一进入前20强的中等收入国家。从投入看，中国对人力资本和研发投入的绝对值排名全球第二；从产出看，中国是专利申请最多、科技出版物最多以及科技工作者和研发人员数量最多的国家。中国正在逐步成为全球创新和品牌方面的一个引领者。

我还想再次强调，创新和知识产权绝非美国的独家“专利”，应用知识产权、推动经济社会进步也不是美国独享的权利。创新和知识产权应该服务于全人类的进步与福祉，而不应沦为美国打压别国发展、维护一己私利的工具。

问：据报道，在中美两国执法等部门合作下，潜逃美国17年的原中国银行广东开平支行行长许超凡日前被遣返回国。中方能否介绍具体情况和外交部所做工作？对当前中美执法合作有何评论？

答：2018年7月11日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

许超凡为中国银行广东开平支行原行长，涉嫌贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，2001年外逃美国。

许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果，也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持有逃必追、一追到底，加强反腐败综合执法国际协作，持续强化对腐败犯罪分子的震慑。

外交部和驻美使领馆高度重视反腐败国际追逃追赃工作，一直以来全力配合、协助国内主管部门开展工作，推动将许超凡案确定为中美执法合作联合联络小组框架下两国执法合作的重点案件，为其成功遣返提供了有利条件。外交部和驻外使领馆将继续全力推动反腐败国际合作，织牢追逃追赃的“天网”，为我国反腐败工作大局做出应有贡献。

问：有美国媒体报道称，中方可能将使用其他方法反制美国，如延长美货物通关时间、放慢美企业并购审批过程等，你能否证实？中方是否会对美企进行攻击？

答：关于中方采取何种反制措施，中国商务部门会妥善处理。我只想强调，作用力有多大，产生的反作用力就有多大。中国政府会维护好自身正当合法权益。

问：美国财长日前表示，如中方愿进行结构性改革，美愿与中方就有关问题进行讨论。你对此有何评论？这是否意味着美方希望中方重提贸易磋商？

答：商务部发言人已就有关问题回答了记者提问。磋商的前提是要有信用。

责任编辑：张迪