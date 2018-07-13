新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

四川爆燃致19死事故企业曾发现未批先建 两次被罚

四川爆燃致19死事故企业曾发现未批先建 两次被罚
2018年07月13日 18:45 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：江安爆燃死亡19人事故涉事企业曾发现未批先建，两次被处罚

　　7月12日18时30分左右，四川宜宾市江安县阳春镇工业园恒达科技有限公司发生一起爆燃事故。目前，事故已造成19人死亡，12人受伤。13日下午，四川江安县政府组织的新闻发布会上， 该县安监局副局长程明权透露：2017年7月31日，检查中发现未批先建，并对其进行过处罚；2018年2月28日，再次对其企业行政处罚，罚款2.9万元。

点击进入专题：
四川江安工业园区爆燃致19人死亡

责任编辑：余鹏飞

江安涉事事故
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区