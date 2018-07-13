四川爆燃致19死事故企业曾发现未批先建 两次被罚

原标题：江安爆燃死亡19人事故涉事企业曾发现未批先建，两次被处罚
7月12日18时30分左右，四川宜宾市江安县阳春镇工业园恒达科技有限公司发生一起爆燃事故。目前，事故已造成19人死亡，12人受伤。13日下午，四川江安县政府组织的新闻发布会上， 该县安监局副局长程明权透露：2017年7月31日，检查中发现未批先建，并对其进行过处罚；2018年2月28日，再次对其企业行政处罚，罚款2.9万元。
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