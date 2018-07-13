媒体评国航事故:航空安全要禁的不只是飞行员吸烟

原标题：[社论]航空安全，要禁的不只是飞行员吸烟

备受关注的国航CA106次航班“不安全事件”有了最新进展，真的和抽烟有关。

7月13日，在民航局例行发布会上有负责官员表示，经初步调查，这起事件系副驾驶因吸电子烟，为防止烟雾烟味弥漫到客舱，在未通知机长的情况下，实际上想关循环风扇，错误地关闭了相邻空调组件，导致客舱氧气不足，客舱高度告警。

因飞行员吸烟导致乘客遭遇“生死危机”，这样的错误必然是民众所无法接受的。虽然只是初步调查结果，但仅吸烟这项错误，就足以体现出国内民航企业乃至民航管理部门在安全管理观念上，可能存在着很大的漏洞。

民用航空经过数十年的发展，无论是技术层面的多重安全系统保障，还是飞行过程中保证安全驾驶的各类检查流程，都已相对完善，这也是飞机号称“最安全交通工具”的根本原因。但如果对飞行员的管理不到位，导致飞行员个人安全意识淡薄，哪怕是再先进的飞机、再完善的安全流程，也都可能无法避免事故的发生。

对于飞行员的管理，必然需要在制度建设上有所作为。而一个好的制度，更需要设计者拥有超前的安全管理观念。但现实图景，可能并非公众所期。

在飞机驾驶舱吸烟，这一显然超出了绝大多数公民认知的事情，其实是民航业的实景。早在此次事件发生之前，有条件允许飞行员在驾驶舱吸烟，是民航界一个秘而不宣的事实。可以说，直到今年5月7日民航局飞行标准司《飞行运行作风》咨询通告的下发，要求飞行机组在所有运行阶段禁止吸烟，中国民航才是完全意义上实现了机组全面禁烟。

对此前相对宽松的驾驶舱吸烟管理规定，也可以理解，但“理解”并不等于这一诉求就是合理，在不安全事件已然发生的背景下，此次CA106事件就不能仅做个案处理。

海恩法则告诉我们，每一起严重事故的背后，必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。这次飞行员吸烟事件并不是安全隐患、制度积弊的个案：华夏航空机长操作失误导致降落阶段双发关闭；东航、厦航、奥凯等多航司多起运输航空严重事故征候……

民航业界存在的问题不少，而这些问题又往往没有受到社会充分关注，甚至这次已经宣告Mayday的事件，一度被国航轻描淡写为“氧气面罩释放”。

航空安全隐患的风险正在积聚，这不是危言耸听。接下来，中国民航局理应以此次事件的调查为基础，开始溯源调查现有飞行员培养体系是否完善、当前航空公司内部规章制度是否存在不足，日常航班飞行是否存在其他违规情况，乃至飞机驾驶舱设计会不会有缺陷。毕竟，飞机驾驶舱的保密特性使得乘客无法行使维护自身权益的权利，而对于飞行机组究竟存在多少不规范问题，只能交由民航管理部门全力整肃。

责任编辑：余鹏飞