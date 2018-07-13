楼宇光任工信部办公厅主任

原标题：工业和信息化部关于楼宇光、冯长辉同志职务任免的通知
工信部任〔2018〕85号
部机关各司局：
工业和信息化部党组决定：
楼宇光任办公厅主任，免去其兼任的人事教育司副司长职务；
冯长辉任军民结合推进司司长（试用期一年），免去其办公厅巡视员、副主任职务。
以上2名同志任职时间自2018年6月12日党组会决定之日起计算。
工业和信息化部
2018年7月5日
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