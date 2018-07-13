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楼宇光任工信部办公厅主任

楼宇光任工信部办公厅主任
2018年07月13日 19:27 工信部网站
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　　原标题：工业和信息化部关于楼宇光、冯长辉同志职务任免的通知

　　工信部任〔2018〕85号

　　部机关各司局：

　　工业和信息化部党组决定：

　　楼宇光任办公厅主任，免去其兼任的人事教育司副司长职务；

　　冯长辉任军民结合推进司司长（试用期一年），免去其办公厅巡视员、副主任职务。

　　以上2名同志任职时间自2018年6月12日党组会决定之日起计算。

　　工业和信息化部

　　2018年7月5日

责任编辑：张迪

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