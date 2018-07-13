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甘肃舟曲现滑坡崩塌地质灾害 已组织附近群众转移

甘肃舟曲现滑坡崩塌地质灾害 已组织附近群众转移
2018年07月13日 21:59 新华网
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　　原标题：甘肃舟曲出现滑坡崩塌地质灾害 当地政府已组织附近群众转移

　　新华社甘肃舟曲7月13日电（记者张钦、范培珅、马莎）记者13日从甘肃省甘南藏族自治州舟曲县政府获悉，12日上午8时左右，舟曲县南峪乡一处临近白龙江的山体发生滑坡崩塌地质灾害，坡积物顺坡滑入白龙江，已造成滑坡体上游江水水位出现上涨。目前，舟曲县正组织附近群众向安全地带转移。甘肃省委书记林铎已带领工作组抵达现场指挥处置。

　　据舟曲县国土资源局介绍，这个滑坡体长约680米，宽约210米，厚度约35米，体积约500万立方米，为大型滑坡，距离县城约10公里。据了解，该滑坡为老滑坡的复活滑动，堆积体稳定性差，在强降雨和白龙江江水冲刷的影响下，滑坡体进一步下滑的可能性较大。

　　目前当地政府和有关部门正加强监测，加密布设监测点，对坡体的变形滑动情况进行24小时监测预警，并对发生滑坡地段的受威胁群众进行撤离和疏散，设立警示标志，圈定警示范围，提醒行人绕行。

责任编辑：张迪

滑坡崩塌舟曲
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