广州高校一对夫妻教员被同事杀死 嫌疑人被批捕

原标题：“6.29”广州大学城故意杀人案嫌疑人被检方批捕

中新网广州7月13日电 （记者 程景伟）据广州市番禺区人民检察院13日通报，当日，该院以涉嫌故意杀人罪对引起社会广泛关注的“6.29”广州大学城故意杀人案犯罪嫌疑人谢冬青依法作出批准逮捕决定。

番禺检方表示，目前，该案正在进一步侦办中。

据番禺检方此前通报，2018年6月29日早上7时55分许，在番禺区的广州大学城某高校的地下停车库内发生一起故意杀人案件，犯罪嫌疑人谢某（男，52岁）因矛盾纠纷，持一把水果刀连续多次捅刺被害人罗某某（男，48岁）、申某某（女，49岁）夫妇两人，随后自残倒地。接到报警后，番禺警方迅速派出警力到场处置，并现场抓获犯罪嫌疑人。两名伤者经“120”医护人员到场救治，因伤重抢救无效死亡。犯罪嫌疑人谢某被送至医院进行救治。番禺检方第一时间指派检察官提前介入该案，引导侦查取证。（完）

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