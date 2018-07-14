甘肃洪灾致15人死4失踪 黄河兰州段防汛形势严峻

原标题：甘肃暴洪灾害致15人死4人失踪 黄河兰州段防汛形势严峻

7月10日至11日，强降雨侵袭甘肃陇南市武都区，导致当地出现洪涝灾害，许多道路、农田、民房被冲毁，共造成126220人受灾，直接经济损失71517.2万元。 李腊梅 摄

中新网兰州7月13日电 （记者 徐雪）记者13日从甘肃省民政厅获悉，连日来，甘肃遭遇了入汛以来最强降水天气袭击，部分市州发生严重暴洪灾害，截至7月12日，因灾死亡15人，失踪4人，目前灾情还在继续加重，甘肃官方已启动省级自然灾害救助Ⅲ级应急响应。

素有“十年九旱”之称的甘肃“盼雨又怕雨”。7月9日至11日，甘肃出现今年以来最强降水，陇东南最大累积雨量达200至250毫米，造成多地农作物受灾、国道和县乡道路及通村公路塌方受损、部分乡镇电力中断、山体滑坡塌方、房屋倒塌等重大财产损失。

据官方初步统计，此次暴洪已致陇南、天水、定西、平凉、庆阳、甘南等6个市（州）24个县（区）161个乡（镇）28.6万人受灾。

图为甘肃陇南市武都区民众抢修通村道路。 李腊梅 摄

庆阳市环县居民穆倩说，10日的暴雨从下午持续到夜晚，部分路段被水淹没，漫过车辆的轮胎，很多人被堵在了回家的路上，微信朋友圈里也被这场多年难遇的暴雨“刷屏”。

受连续强降水影响，龙羊峡水库、刘家峡水库的下泄流量增大，黄河兰州段迎来的主汛期，最大流量达到2460立方米/秒，水位上涨，部分河段河水上涨漫过护岸，黄河长时间高水位运行，整体防汛形势十分严峻。

西北区域气候中心分析资料显示，自6月下旬以来，甘肃东南部降水明显偏多，全省平均降水量达73.1毫米，较常年同期偏多28%，为近10年最多，雨水主要集中在甘南、定西南部、陇南、天水、平凉、庆阳等地。而7月上旬，该省延续了6月的多降水格局，至今全省已经出现了两次大范围降水，河东地区难见晴天。

目前，尽管强降雨已经逐渐减弱，但本周末新一轮降水又将启程。据最新预报显示，14日，酒泉、张掖、陇南三市局部地方有中到大雨，嘉峪关、天水、平凉、庆阳等市多云或阴有阵雨或雷阵雨；15日，甘南、定西、陇南、天水、平凉等州市阴有小雨到中雨，局部地方有大雨；临夏、兰州、白银、庆阳等州市阴有小雨或阵雨。

气象部门对此分析称，甘肃东南部地区发生地质灾害的潜在风险高，相关单位需加强防范局地强降水和累积雨量较大可能引发的中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流等灾害及城乡积涝；此外，进入暑期，正值旅游高峰，建议出行民众提前查询天气预报，确保出行安全。（完）

责任编辑：霍宇昂