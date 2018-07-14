人民日报望海楼：四个“坚定不移”引领两岸关系

原标题：四个“坚定不移”引领两岸关系（望海楼）

7月13日，中共中央总书记习近平会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团时，就两岸关系重大问题发表重要讲话，为两岸关系发展前行指路引航，受到海内外舆论的高度关注和积极评价。

习近平总书记讲话深刻揭示两岸关系发展的主流和大势，明确指出推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程的方向、路径、任务和目标，必将鼓舞两岸同胞坚定信心、团结前行，勠力维护和推进两岸关系和平发展，共同致力于中华民族复兴伟业。

习近平强调“坚定不移坚持‘九二共识’、反对‘台独’”。总书记讲话旗帜鲜明、针对性强。两岸关系和平发展要行稳致远，最重要的一点，就是要坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础。“台独”分裂活动是对台海和平稳定的最大现实威胁，是实现两岸关系和平发展美好前景的最大障碍。当前，台海形势更加复杂严峻，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，推行“去中国化”“渐进台独”活动，挟洋自重，一意孤行，在危险的道路上越滑越远。我们高度警惕形形色色的“台独”活动，绝不容忍“法理台独”分裂行径，绝不坐视“渐进台独”侵蚀和平统一的基础，也绝不容许外部势力在台海兴风作浪。搞“台独”分裂，注定死路一条。

习近平强调“坚定不移扩大深化两岸交流合作”。总书记讲话语重心长、切中肯綮。加强交流、深化合作，是两岸同胞的共同心声，也是促进两岸关系和平发展的重要途径。长远以来，无论两岸关系如何风云变幻，大陆方面始终坚持既定方针，积极促进两岸交流合作。两岸交流合作，凝聚了两岸民意，形成了不竭动力。如今，民进党当局不断编织出各种理由，阻挠和限制两岸交流和人员往来，恶化两岸交流的气氛，最终损害的是台湾同胞的利益福祉。有道是，抽刀断水水更流。民进党当局的倒行逆行，遭到两岸同胞共同谴责，必将以失败告终。

习近平强调“坚定不移为两岸同胞谋福祉”。总书记讲话情真意切、温暖人心。海峡两岸是利益相关、命运相通的共同体，两岸同胞是血脉相连、骨肉相亲的一家人，理应携手发展、融合发展。正是秉持“两岸一家亲”理念，一直以来，我们率先并将继续同台湾同胞分享大陆发展机遇。就拿“31条措施”来说，自发布4个多月以来，许多台胞拿到就业证、准考证、资格证、市民证、老年证、奖学金、荣誉称号等，许多台企获得营业许可、税收减免、资金补贴等，他们收获了更多的同胞亲情，得到了更多的发展空间。台湾同胞也再一次认识到，两岸关系好，自己才会好，台湾才会有前途。

习近平强调“坚定不移团结两岸同胞共同致力民族复兴”。总书记讲话高屋建瓴、意蕴深长。今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。民族复兴是两岸同胞实现个人理想、交汇个人梦想的广阔舞台。两岸同胞都是民族复兴的参与者、推动者、受益者。两岸同胞应该携起手来，顺应历史大势、共担民族大义，共同为开创中华民族伟大复兴更光明的前景而奋斗。

“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。”只要大家登高望远，就能看清主流、把握大势，共同推动两岸关系克难前行。

（作者为本报高级编辑）

责任编辑：霍宇昂