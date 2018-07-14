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应对暴雨洪涝 应急管理部向川甘两省调拨救灾物资

应对暴雨洪涝 应急管理部向川甘两省调拨救灾物资
2018年07月14日 10:44 新华网
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　　原标题：为应对暴雨洪涝 应急管理部向川甘两省调拨救灾物资

　　新华社北京7月14日电（记者叶昊鸣）记者14日从应急管理部了解到，应急管理部13日从中央救灾物资成都储备库、兰州储备库，向四川、甘肃两省部分严重暴雨洪涝灾区紧急组织调拨8000顶帐篷、8000张折叠床、50000件衣被等中央救灾物资，用于支持两省做好近期受灾群众紧急转移安置和过渡期生活救助等工作，确保受灾群众基本生活。

　　据了解，国家减灾委、应急管理部此前已针对四川、甘肃两省严重暴雨洪涝灾害启动国家Ⅳ级救灾应急响应。目前，应急管理部救灾应急工作组正在四川德阳、甘肃定西等地，实地查看灾情、看望慰问受灾群众、督促做好抢险救援，全力指导和协助灾区做好抗灾救灾各项工作。

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暴雨南北呼应波及多个省份 四川受灾严重

责任编辑：张玉

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