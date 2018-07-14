杨洁篪：贸易战不会有赢家 中方理当做出必要反击

原标题：世界和平论坛|杨洁篪：中国不惧贸易战，开放大门只会更大

2018年7月14日，第七届世界和平论坛在北京开幕。

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在开幕致辞中谈及近来全球瞩目的贸易战问题。他表示，中国支持多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，坚决反对贸易和投资保护主义。

杨洁篪强调，近来，单边主义、保护主义威胁全球经济增长，已在全球范围引起广泛担忧，遭到普遍反对。中方一贯反对单边主义，反对贸易投资保护主义，主张理性处理贸易关系中出现的分歧和问题。贸易战不会有赢家，只会给大家造成损失。我们不希望打贸易战，但也不怕打贸易战。在自身合法权益受到不公平对待的情况下，中方理所当然做出必要反击。中方愿与各方一道，共同维护自由贸易和多边贸易体制，坚定维护世界各国的共同利益。

杨洁篪指出，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。未来15年，中国市场将进一步扩大，发展将更加全面，预计将进口24万亿美元商品，吸收2万亿美元境外直接投资，对外投资总额将达到2万亿美元。

本届和平论坛于7月14日至15日举行，阿富汗前总统卡尔扎伊，巴基斯坦前总理阿齐兹，欧洲理事会前主席范龙佩，欧盟委员会前主席巴罗佐，以及伊朗、埃及、日本、澳大利亚、韩国前外长，印度、巴基斯坦前外交秘书出席论坛。

责任编辑：吴金明