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中国队获第59届国际数学奥赛季军 美俄分获冠亚军

中国队获第59届国际数学奥赛季军 美俄分获冠亚军
2018年07月14日 11:48 新华网
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　　原标题：中国队获第59届国际数学奥赛季军

　　新华社布加勒斯特7月13日电（记者林惠芬）第59届国际数学奥林匹克竞赛13日在罗马尼亚西北部城市克卢日-纳波卡举行颁奖仪式，中国代表队以四金两银的成绩夺得团体第三名。

　　据罗马尼亚媒体报道，110多个国家和地区的600名中学生参加了本届竞赛，美国和俄罗斯学生分别夺得冠军和亚军。东道国罗马尼亚队以一金一银两铜的成绩名列第33位，与法国队并列。

　　中国代表队领队老师瞿振华介绍说，中国学生最近几年的数学奥赛成绩基本保持在前三名。学生们在本届竞赛中发挥稳定，团队取得的四金两银成绩“令人满意”。

　　首届国际数学奥林匹克竞赛1959年在罗马尼亚布拉索夫举行。根据比赛规则，每个国家/地区可以派出不超过6名中学生组成的团队。去年在巴西里约热内卢举行的这一赛事上，中国队获得亚军。

责任编辑：张玉

奥赛数学季军
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