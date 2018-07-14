江苏常州一工业园被曝埋千吨化工废料 官方已立案

原标题：江苏金坛一工业园被曝地下掩埋千吨化工废料，官方已立案调查

常州金坛区水北工业园区被举报掩埋化工废料几千吨。澎湃新闻记者 廖文君 摄

中央环保督察组刚离开江苏不久，常州市金坛区一化工园就被群众举报称其地下涉嫌掩埋有数千吨化工废料等污染物。

实名举报人称，一家曾位于昆山的农药企业疑似将化工废料，运到金坛区掩埋，掩埋数量多达几千吨之多。

对此，常州市金坛区环保执法局监察一中队中队长姜一斌表示，该局关注到举报后，立即启动立案调查程序。当晚金坛区政府即召开工作会，要求“认真处理”，对举报内容调查清楚。

姜一斌对澎湃新闻（www.thepaper.cn）称，当地环保局正在联系有资质的第三方机构，对现场进行取样检测。如果确定是危废，将全面清理出来，并将案件移送公安机关进一步调查。

“这件事情追查下去，（如果确有问题）公司负责人肯定逃不掉的。”姜一斌说。

当地环保局标记的污染地块，大部分已浇筑混泥土。记者从裸露土地上取来土块淋湿，能闻到刺鼻的异味。澎湃新闻记者 廖文君 摄

农药企业被举报跨地掩埋“化工废料”

事情因一则实名举报网帖而起。7月11日下午1点多，一名自称杨宇驰的举报人在金坛当地论坛发帖称，江苏天容集团负责人许网保改制昆山的绿利来公司后，将几千吨化工废料从昆山拖到常州，掩埋在金坛区水北工业园区。

网帖附有举报人的身份证号及联系电话。举报人承诺所说属实，声称愿承担一切法律后果，并希望有关部门彻查。

举报人杨宇驰，江苏金坛人，今年45岁，他自称很早之前就认识自己的同乡——被举报对象、江苏绿利来股份有限公司（下称“绿利来公司”）法人代表许网保。

据企业信用信息系统显示，绿利来公司成立于1994年6月，目前注册地在江苏响水生态化工园区。另据“天眼查”信息，许网保是公司董事长，原址位于江苏昆山市的绿利来公司，经营范围包括危险化学品、农药制造、化工产品制造、化工原料销售等。

据2008年12月出版的《溧阳史志》记载，许网保是江苏天容集团董事局主席，曾担任过江苏省政协委员。其于2000年收购江苏省溧阳化工厂，后又收购多家国有、集体企业，组建江苏天容集团，创造了一个“农药王国”，业务涉及农药制造等，当年的年销售额近10亿元。

另据公开资料显示，2007年，许网保收购、改制国有农药企业、位于江苏昆山的绿利来公司。

举报人杨宇驰曾经营煤炭生意。据他介绍，2011年3月份，杨把煤炭送到昆山后，见到绿利来负责人许网保，对方托他帮忙找船、码头及转运卡车，运送“类似石灰”的物料。所有的事情办妥后，许网保吩咐员工将一种“潮湿、刺鼻、颜色发黄”的东西，用运煤船托运至金坛水北工业园。

当地环保局标记的掩埋范围呈长方形，贯穿当地的一家印染厂的生产车间。长约50米，宽约10米，面积比一个标准篮球场略大。澎湃新闻记者 廖文君 摄

据杨宇驰称，绿利来公司陆续运送20船次，每船大概300吨。物料运送到金坛后，堆放在一块荒地上。2012年底，因为当地群众举报，遭到当地环保局查处。环保部门当时要求，将已经干化的“化工废料”送至专业场地焚烧。

杨宇驰告诉澎湃新闻，在焚烧之前，绿利来公司工作人员连夜将物料掩埋，“填埋时我不在场，但挖坑时我在场”，所以，最终焚烧掉的物料，只有一小部分。

事已过去多年，之所以实名举报，杨宇驰说，是因为自己的生命安全近来受到了许网保的“威胁”。

针对杨宇驰举报的相关内容，澎湃新闻多次电话和短信联系被举报人许网保，未获正面回应。

官方：已立案调查，尽快取样分析

7月13日上午9时，举报人杨宇驰带澎湃新闻记者，来到水北工业园。记者发现，疑似掩埋化工废料的位置，位于常州市华舜印染公司新址，在该公司的东北角隐约散发出一股刺鼻的气味。

澎湃新闻注意到，厂区内一块南北狭长的土地被黄色油漆“圈住”。这一地块呈长方形，长约50米，宽约10米，面积比一个标准篮球场略大。在黄线标记的一小块裸露土地上，记者取了一团土块，淋湿之后发现气味愈发加重。

据举报人杨宇驰称，这个地块就是偷埋“化工废料”的土坑范围。杨宇驰说，一天前，他带着金坛区环保局人士已在此做过标记。这一说法得到了金坛区环保执法机构证实。

不过，据常州市华舜印染公司一名蔡姓车间主任回忆，该公司厂房于2015年开建，当年打地基的时候，并未发现任何异常，公司也不知道地下掩埋有污染物。

金坛区环保执法局监察一中队中队长姜一斌表示，7月11日下午1点多，该局关注到实名举报网帖后，立即主动联系举报人，并对此事立案调查。

绿利来是否曾因环境污染事件被金坛环保局查处？后来为何未整改到位，甚至出现偷埋化学废料问题？

姜一斌对澎湃新闻表示，对于这一情况，“我们还要进一步调查”。目前，当地环保局正集中力量核实举报的内容。

“我们正在联系有资质的第三方检测机构，对现场进行取样检测，以确认掩埋物料到底是一般固废还是危废。如果是危废，则将全部清理出来。”姜一斌对澎湃新闻说，预计最快7月15日安排检测机构进场取样。

与此同时，当地环保局还将排查掩埋物来源、成分、污染范围。姜一斌称，如果确定掩埋的是危废，环保局会将案件移送公安机关做进一步调查处理。

至于会不会尽快开挖污染地块，姜一斌表示，其已意识到“问题的严重性”，但是由于疑似掩埋“化工废料”的土坑贯穿已投产的企业厂房，开挖有一定难度，因此，需要向上级领导汇报后，方可定夺。

责任编辑：吴金明