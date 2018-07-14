广东接中央环保督察转办252条刑案线索 刑拘135人

原标题：广东接中央环保督察转办252条刑案线索 已刑拘135人

新华社广州7月14日电（记者詹奕嘉）记者14日从广东省公安厅获悉，广东公安机关共接到中央第五环保督察组转办涉嫌刑事犯罪的252条案件线索，已有77宗案件核实，135人被刑事拘留、33人被逮捕。

广东省公安厅提出，所有中央环保督察“回头看”转交的涉嫌刑事犯罪案件线索一律由省公安厅挂牌督办，各地公安机关接到转交的案件线索后一律依法立案开展侦查、循线深挖，对转交的案件线索一律限期查办、限期报送案件情况。

一个多月来，广东公安机关均查办涉嫌刑事犯罪的环保案件线索。其中，佛山市南海区九江镇某五金厂私设暗管排放有毒有害工业污水，工厂负责人何某仲、欧某阳被当地警方立案侦查和刑事拘留；东莞市大朗镇某工业园一公司偷排污水、污染环境，大朗警方对该公司经营者张某辉、肖某山及员工万某、陶某军、腾某沅等5人立案调查并刑事拘留；江门警方联合环保部门对某科技有限公司进行突击查处，发现该公司排放污水中铜、镍含量均远超广东省相关环保标准，涉嫌污染环境犯罪。该公司法人代表刘某先、总经理王某和总经理助理吴某等涉案嫌疑人被刑事拘留。

广东省公安厅有关负责人表示，公安机关将继续加强对案件线索的查办工作力度，以开展环境保护督察“回头看”为契机打击污染环境犯罪。

责任编辑：张玉