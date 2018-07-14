原标题：山东集中审计城市商业银行资产负债情况

新华社济南7月14日电（记者邵鲁文）记者从山东省审计厅获悉，山东省日前统一组织对省内14家城市商业银行资产负债、损益情况开展审计，重点揭示城市商业银行在经营管理中存在的突出问题和风险隐患，促进山东增强抵御金融风险能力。

据山东省审计厅介绍，此次审计重点关注城市商业银行法人治理情况，审查各银行股权结构真实性，重点严查未经批准超比例持有银行股权，或通过隐瞒、欺骗等不正当手段超比例持有银行股权，以及利用银行资金进行股权交易和并购活动等问题。

审计还关注各城市商业银行资产负债、损益情况，重点检查信贷资产真实、完整情况，核实虚增存款、信贷资金空转等问题。重点严查违规通过重组贷款、虚假盘活、以贷收贷、签订回购协议等掩盖资产质量问题，或利用空壳公司承接不良贷款问题。通过严格查处相关问题，进一步优化山东金融生态环境，引导地方金融机构回归服务实体经济本源。

此外，山东审计机关还将对各城市商业银行主要负责人薪酬管理情况和异地分支机构的风险情况进行专项审计，重点检查各银行是否实施了国有企业负责人薪酬改革，以及是否在跨区域经营中切实做到了风险可控和可持续发展。

责任编辑：张迪