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乐玉成副外长谈贸易战：谁搞霸权主终将不会得逞

乐玉成副外长谈贸易战：谁搞霸权主终将不会得逞
2018年07月14日 16:23 澎湃新闻
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　　原标题：世界和平论坛|乐玉成副外长谈贸易战：奉劝美方回归理性

外交部副部长乐玉成在第七届世界和平论坛午餐会上演讲。世界和平论坛会务组供图外交部副部长乐玉成在第七届世界和平论坛午餐会上演讲。世界和平论坛会务组供图

　　7月14日，在第七届世界和平论坛的午餐会上，外交部副部长乐玉成表示，和平、发展、合作、共赢的时代潮流更加强劲，世界多极化、经济全球化的世界大势不可阻挡。各国利益交融、命运与共，保护主义保护不了自己，单边主义更是缘木求鱼。全球产业链断不开，各国利益关联分不开，经济全球化进程挡不住。在各国相互依存不断加深的今天，谁搞霸权主义、损人利己，终将不会得逞，只会搬起石头砸自己的脚。乐玉成还说道，中国40年改革开放的巨大成就绝不是窃取来的，更不是别人赐予的，而是中国人民用双手创造出来的，是中国人民含辛茹苦干出来的。

　　
在谈到中美关系时，乐玉成特别提到，中方始终认为，中美作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，拥有广泛而重要的共同利益，中美合则两利，斗则俱伤。遗憾的是，美方近日执意挑起贸易战，损害中国利益，破坏世界经济，给中美合作制造障碍，中方被迫进行反制，以维护国家利益和多边贸易体制。这不是中方愿意看到的局面。我们奉劝美方回归理性，停止损人不利己的行为。习近平主席曾明确指出：对中美两国来说，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。这为两国关系指明了正确方向，我们必须牢牢把握，毫不动摇。

责任编辑：吴金明

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