乐玉成副外长谈贸易战：谁搞霸权主终将不会得逞

原标题：世界和平论坛|乐玉成副外长谈贸易战：奉劝美方回归理性

外交部副部长乐玉成在第七届世界和平论坛午餐会上演讲。世界和平论坛会务组供图

7月14日，在第七届世界和平论坛的午餐会上，外交部副部长乐玉成表示，和平、发展、合作、共赢的时代潮流更加强劲，世界多极化、经济全球化的世界大势不可阻挡。各国利益交融、命运与共，保护主义保护不了自己，单边主义更是缘木求鱼。全球产业链断不开，各国利益关联分不开，经济全球化进程挡不住。在各国相互依存不断加深的今天，谁搞霸权主义、损人利己，终将不会得逞，只会搬起石头砸自己的脚。乐玉成还说道，中国40年改革开放的巨大成就绝不是窃取来的，更不是别人赐予的，而是中国人民用双手创造出来的，是中国人民含辛茹苦干出来的。

在谈到中美关系时，乐玉成特别提到，中方始终认为，中美作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，拥有广泛而重要的共同利益，中美合则两利，斗则俱伤。遗憾的是，美方近日执意挑起贸易战，损害中国利益，破坏世界经济，给中美合作制造障碍，中方被迫进行反制，以维护国家利益和多边贸易体制。这不是中方愿意看到的局面。我们奉劝美方回归理性，停止损人不利己的行为。习近平主席曾明确指出：对中美两国来说，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。这为两国关系指明了正确方向，我们必须牢牢把握，毫不动摇。

责任编辑：吴金明