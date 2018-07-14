江苏264省道江都段两车相撞4死1伤 肇事人被刑拘

原标题：江苏264省道江都段两车相撞致4死1伤 肇事人被刑拘
中新网客户端扬州7月14日电 （记者 崔佳明）7月13日夜23时许，江苏264省道江都段发生一起交通事故，两车相撞，截至14日下午15时30分，事故已致4人死亡，1人受伤。肇事驾驶人已被当地警方刑事拘留。
2018年7月13日23时许，在264省道江都段谢桥灯控路口发生交通事故，据现场目击者说，发生相撞的是一辆重型半挂牵引车与手扶拖拉机，拖拉机被撞得七零八落，碎片散落一地，多人躺倒在地。
7月14日上午，扬州警方通报，2018年7月13日23时18分许，王某（男，40岁，山东省滕州市人）驾驶一辆山东号牌的重型半挂牵引车行驶至264省道江都段谢桥灯控路口时，与一辆江苏号牌的手扶拖拉机（该车上共载有4人）发生碰撞。
事故导致手扶拖拉机驾驶员（李某，67岁，江都区吴桥镇人）和一名乘员（太某，女，63岁，江都区吴桥镇人）死亡，其他三名乘员受伤，两车受损。伤者被送往医院救治。
7月14日下午15时30分，扬州警方就此次事故再次通报，截至目前，在医院抢救的3名受伤乘员中，有2名经抢救无效死亡，另1名受轻伤无生命危险，肇事驾驶人已被刑事拘留。该起事故的善后事宜及事故调查取证等各项工作正在进行。（完）
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