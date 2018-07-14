原标题：中国将与南太平洋岛国举行峰会 澳新立即警觉

中国即将在11月举办中国-南太岛国峰会，有地区国家期望届时与中国签署自贸协定。

地区发达国家澳大利亚和新西兰一直将南太平洋地区视为自己的“后院”。两国对中国的最新动向十分警惕，正尝试升级地区军事能力，建立新安全框架，以应对“地缘政治竞争压力”。

新加坡《海峡时报》7月11日报道，巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔（Peter O‘Neill）7月9日透露，在今年11月的亚太经合组织领导人会议（APEC）之前，中国和南太平洋岛国将先在东道主巴新首都莫尔兹比港举行峰会。

巴布亚新几内亚总理奥尼尔（参考消息图）

彼得·奥尼尔总理在斐济正式访问期间，在该国国会发布上述消息，并向斐济领导人发出邀请。

巴布亚新几内亚驻华大使克里斯朵夫·梅罗12日在接受《环球时报》采访时表示，美国总统特朗普宣布退出应对气候变化的《巴黎协定》尤其让许多南太平洋国家不满，因为这些地势不高的岛国必须直面海平面上升的威胁。在美国退出以后，中国逐渐成为应对气候变化的重要力量，这也是为什么很多我们太平洋岛国愿意靠近中国的原因之一。

另外，中国大陆近年来一直在努力减少台湾地区的所谓“邦交国”，南太平洋地区正是台湾为数不多的“友邦”的集中区域（有基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、所罗门群岛、图瓦卢六国）。

澳大利亚与新西兰立即警觉

这一消息立即引起澳大利亚和新西兰的关注，两国长期将整个大洋洲地区是为自己的“后院”，但中国在过去10年中在该地区越来越自信。

日经新闻网7月13日报道，澳大利亚和新西兰正着眼于建立新的太平洋安全框架，两国与其他邻国正建立更紧密的联系，被视为抵御中国崛起的堡垒。

日经新闻报道截图

报道称，两国领导人将于今年9月在瑙鲁举行的太平洋岛屿论坛峰会上会晤，预计两国及其太平洋邻国将在防务、人道主义援助和救灾方面达成更紧密的合作。

澳大利亚外交与贸易部表示，有必要对“新型的地区威胁”做出回应，暗示中国扩张。

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）估算，中国自2006-2016年间向太平洋岛国提供17.8亿美元（约合120亿元人民币）的援助和优惠贷款。

澳大利亚今年4月已经出手搅黄了华为在所罗门群岛铺设海底电缆的合作。上月，澳大利亚还表示，将与瓦努阿图开展一项安全合作。

香港《南华早报》10日报道，新西兰政府10日表示，中国正试图填补这个长期被忽视的地区的“权力真空”。新西兰代理总理温斯顿·彼得斯说，太平洋地区的地缘政治紧张局势正在加剧。

他说，“日本意识到了、法国、欧盟、澳大利亚、大部分亚洲国家都意识到了（这样的趋势）。”

《南华早报》报道截图

他说，“你们可以清楚地看到，我们生活在一个地缘政治竞争压力更大的地区，因为我们当中的一些国家在那里留下一个真空，而另一些人将填补这个真空。”

新西兰上周还发布一份国防政策文件，用罕见的直白措辞，探讨所谓“中国威胁”。

在多年无所作为之后，澳大利亚和新西兰今年都大幅增加了对地区其他国家的援助，争取赢得这些岛国的支持。

两国还宣布升级军事能力的计划，澳大利亚加大无人侦察机的投入，新西兰则斥资购买P-8反潜机。

不过，澳新等国将南太平洋地区描述为“权力真空”可能并不确切，另一“域外大国”，日本，在过去二十多年时间里一直在这里保持着存在感。

观察者网此前报道，今年5月，日本在福岛举行第八届太平洋岛国峰会，日本首相安倍晋三在峰会期间以使用福岛县产食材的晚宴招待包括澳大利亚、新西兰在内的18国领导人，并承诺未来3年向岛国提供至少550亿日元（约4.53亿美元）的援助。

这一峰会由日本倡议和推动，始于1997年，每三年举办一次，旨在密切日本与论坛国家关系。

责任编辑：吴金明