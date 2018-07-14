原标题：成都机场遇雷暴天气 约9000名旅客滞留机场

雷暴天气已导致成都机场约9000名旅客滞留。吕俊明 摄

中新网成都7月14日电 （王鹏）记者14日下午从成都双流国际机场获悉，当日12时40分至14时30分，该机场遭遇雷暴伴中到大阵雨天气。截至15时，极端天气累计造成33个进港航班备降周边机场、15个航班取消、85个出港航班延误、约9000名旅客滞留机场。目前，成都机场已发布大面积航班延误预警信息。

成都机场已发布大面积航班延误预警信息。吕俊明 摄

据介绍，极端天气发生时正值成都机场中午航班起降的高峰期，因而造成了大面积航班延误。在全天计划的972个进出港航班中，到15时仅执行了380个。在后续时间里，延误及取消的航班数量还将有所增加，而滞留的旅客预计在21时后才能基本疏散运送完毕。

据民航气象部门介绍，今天下午成都机场以阴天为主，有利于航班的起降飞行，而预计从晚上22时至明日2时，成都机场将再次发生雷暴伴中大阵雨天气，对航班飞行势必带来影响。

目前，成都机场正加强与民航气象部门的沟通会商及研判，随时关注天气变化，时刻掌握气象动态信息，提前作出预报，并要求各保障单位提前做好设备及人员的避险，同时作好防范准备，保证好航班和旅客的安全。（完）

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