原标题：“台湾共产党”党产申报：收支余额都挂零

[文/观察者网 马雪]目前，台湾地区约300个政党中，有4个以“共产”为名的政党，他们目前的状况如何？从近日台内政部门发布的政党财务报表中，可以一窥一二。

7月13日，台当局“内政部”召开记者会公布了2017年度的政党财产和财务状况。

其中，国民党仍以189亿新台币居首，主要政党财产如下：

国民党：189亿8251万新台币（新台币，1 新台币约合人民币0.22元，下同）

民进党：7亿6943万新台币

“时代力量”：2758万新台币

亲民党：2087万新台币

新党：1604万新台币

从“内政部”公布的财务报表来看，尚存4个以“共产”为名的政党，其中两个尚未申报，1个虽申报，内容却不合规定待补正，仅“台湾共产党”依“政党法”完成申报，并符合规定。但唯一通过申报的这个，却因久未运作，收支均为零。

“台湾共产党” 收支都挂零

台湾大大小小政党超过300个，其中以“共产”为名的政党原本有5个，但“中华民国共产党”已在今年5月23日召开党员大会决议解散。

因此，目前还剩下“台湾共产党”、“台湾民主共产党”、“台湾人民共产党”及“中国共产联盟”，4个以“共产”为名的政党。

在党产申报方面，目前只有“台湾共产党”完成申报并符合规定，“台湾人民共产党”虽有进行申报，内容却不合规定，正待补正当中。“台湾民主共产党”及“中国共产联盟”则尚未申报，其中“台湾民主共产党”还备注着“无法取得联系”。

观察者网查阅“内政部”网站发现，“台湾共产党”的支出、收入、余额均为0元新台币。备注中写着：“本党因为久未运作之故，尚无支出收入。”

“台湾共产党”决算报告书。（截图自台“内政部”网站）

这个党，什么来路？

首先需要提醒一句，以“共产”为名的台湾政党，并不能将之等同于“统派”政党，他们的运作状态，也无法折射出台湾岛内“统派”的面貌。

“台湾共产党”由台南农民王老养创立，虽然是这个名字，但与中国共产党及主要活动于日据时期的台湾共产党毫无关联。

据台媒介绍，1994年10月16日，王老养在台南县新化镇（今台南市新化区）成立“共产山庄”与“台湾共产党”，自称“台湾共产党主席”。10月18日，台当局“内政部”依据“人民团体法”第2条和53条，宣布不允许“台湾共产党”注册，王老养改以“台湾民主共产党”注册，仍未获准。

王老养随后申请多年均被否决，共申请过13次，其中国民党时期11次，民进党时期2次。

2008年，台“大法官会议”通过“释宪”，认定“人民团体法”“违宪”，“台湾共产党”7月20日才得以正式成立，时年61岁的王老养被推举为首任党主席。

王老养经常开着印有“共产党”大字、插着红旗的招牌式丰田车在岛内进行宣传。（图源台媒）

王老养自称，民进党成立时，他经朋友介绍入党，党证编号为025号，但是后来他支持的党内派系与其他派系斗争失败，他看不惯就退党，而早年又被国民党欺负，所以才想组建一个国民党“最怕的党”来抗衡。

王老养曾表示，自己没有读过马克思与列宁的著作、也不了解中国共产党老一辈知名领袖，但他十分敬佩邓小平，并称“台湾共产党”的性质是社会民主主义，主张“国家福利”与“社会互助”，解决台湾目前的社会问题。

正式成立之初，王老养曾对媒体称，有许多人都打电话要求加入，已经有2000人登记为党员，有农民、工人，还有地方社团负责人等——有反国民党的，有反民进党的，有信仰马克思主义的，也有就想为弱势群体服务的。

然而从该党2017年的财务报表来看，目前在岛内应该是没什么活动和影响力了。

另外3个“共产党”，岛内影响几何

其中，“台湾民主共产党”于2009年10月1日正式成立，该党前身是2009年3月底成立的“中华民国共产党”，由陈水扁的堂弟陈天福担任该党总书记。

陈天福曾表示，该党成立目的是走“台湾自己特色的社会主义路线”，并和平与中国大陆统一，使台湾在“一国两制”下成立“高度自治的台湾特别行政区政府”。

陈天福（资料图，图源台媒）

而据《环球网》介绍，2009年8月成立的“中国共产联盟”，既没有名人效应，也缺乏蓝绿选边站的连带关系，成立后很快就默默无闻。

台湾“中国共产联盟”主席施锋阳（图源：香港“中评社”）

2013年，该党党员不超过300人，没有任何政坛代表人士，成立目的是救济灾民为主，积极宣传共产主义思想，相信万物是可以和平共存的。

“台湾人民共产党”是最新一个以“共产”为名的台湾政党。

2017年2月4日，“台湾人民共产党”在台南市新营区举行成立大会，由台商林德旺担任党总理。

林德旺曾表示，党成立的宗旨“为主张现代式社会主义发展经济，坚持‘九二共识’，推动两岸和平”。

“台湾人民共产党”也是目前这几个“共产党”中，活跃度相对高的一个。

就在昨日（7月13日），台湾地区领导人蔡英文走访台南之际，林德旺率十余人如影随形抗议，强调挥五星红旗是受言论自由保障，呼吁蔡英文要兑现承诺“两岸维持现状”，更应该承认“九二共识”。

“台湾人民共产党”抗议现场图（图源台媒）

国民党叫屈：党产全被冻结，运营费都是借的

虽然国民党仍以189亿新台币局台湾地区政党之首，但在民进党“追杀”之下，日子当然不好过。

国民党13日“叫屈”称，所谓189亿居首的财产，已全数都被“违法违宪”的“党产条例”冻结，并无任何可自由动用的钱。

而189亿这个数目，就是国民党所公布“中投”与“欣裕台”的资产总和，某些有心人士恶意攻讦散播的“藏党产”纯属谣言。

国民党党工在党部门口贴抗议标语。（资料图，图源台湾“中时电子报”）

国民党也“哭穷”称，事实上，目前党的现金帐其实是负数，因为党的日常营运经费是向热心支持者借来的。

国民党还称，反观民进党的申报金额“只”有7亿6943万新台币，却是可自由支配的财产，“很明显的，民进党的手头是非常宽裕的”。

不到1/3政党申报合格，近1/3政党失联

据台湾“中央社”报道，在当天记者会上，“内政部次长”林慈玲表示，扣除已解散或撤销备案的33个政党，有301个政党应办理申报，163个政党已提出申报。其中95个报送的资料符合“政党法”规定，合格率31.6%。

尚有68个政党资料仍待补正，138个政党尚未办理申报，应于2019年1月15日前补正。此外，截至6月底，共有95个政党无法取得联系。

数据来源：台当局“内政部”文件

台当局“内政部”表示，为促进政党财务公开，2017年12月6日公布施行的“政党法”，除了明文规范政党收入来源，也赋予政党申报财务的义务，规定应该在每年5月31日前，向“内政部”提出上一年度财产、财务状况报表，“内政部”则在受理截止后45天内公开申报情形。

“内政部”民政司副司长郑英弘指出，“政党法”施行刚满半年，政党审议会的委员们认为，新法律刚实施，应该给他们更长的补正期限，所以决议可以补正到明年1月15日。至于没有完成财务申报是否会有后续处分，要依照政党的补正状况，再提报给“政党审议会”讨论，看如何处理。

责任编辑：张迪