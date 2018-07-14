用电量下降统计数据却称同比增长?国家能源局回应

原标题：国家能源局回应用电数据“不一致”：统计方法调整

中新社北京7月14日电 （记者 周锐）针对外界对于6月份中国用电量数据中出现的“不一致”情况的关注，中国国家能源局14日回应说，这是因为对相关数据的统计按照新的标准作出了调整。

中国国家能源局13日发布的数据显示，2018年6月份，中国全社会用电量5663亿千瓦时，同比增长8.0%。其中，第一产业用电量65亿千瓦时，同比增长9.4%。

但许多市场人士注意到，国家能源局一年前发布的数据显示，2017年6月份，中国全社会用电量5244亿千瓦时，同比增长6.5%。其中，第一产业用电量120亿千瓦时，同比增长11.0%。

这两组数据相对比可以看出，2018年，第一产业用电量应该出现同比回落，而不是同比增长。

对此，国家能源局14日回应说，2018年3月，国家统计局发出的通知明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年数据根据新标准重新进行了分类。

国家能源局强调，在重新分类后，2017年6月一产用电量调整为59.1亿千瓦时。因此2018年6月一产用电量为64.7亿千瓦时就比去年同期增长9.4%。

国家能源局进一步分析说，2018年1-6月份，中国第一产业用电量328亿千瓦时，同比增长10.3%；受国民经济尤其是制造业等行业产业持续向好的影响，第二产业用电量持续较快增长，同比增长7.6%，拉动全社会用电量增长5.3个百分点，对全社会用电量增长的贡献率为56.5%；第三产业和城乡居民生活用电量同比分别增长14.7%和13.2%，分别拉动全社会用电量增长2.2和1.8个百分点，保持了今年以来较快增长的平稳势头，与互联网等信息技术联系密切的第三产业诸多行业用电量增速也持续高位运行。

国家能源局强调，从上述数据可以看出调整后的三次产业划分，能更加直接地反映新旧动能转换和用电结构变化的趋势。（完）

责任编辑：张迪