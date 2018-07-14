江苏连云港第2座机场拟取名“花果山国际机场”

原标题：连云港第二座机场拟取名“花果山国际机场”，2020年亮相

江苏省地级市连云港将迎来本市第二座机场。

今年内，连云港新机场将开工建设，预计2020年竣工。届时新机场将承担通用航空和运输航空的职能，现役的白塔埠机场将回到军用机场的历史轨道。

此外，连云港市机场建设发展领导小组办公室综合处负责人朱学兴表示，连云港市的新机场将取名“花果山国际机场”。

近日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）和复旦大学新闻学院联合组成“记录中国”报道团队，奔赴上海、连云港、南通等14个首批沿海开放城市，寻访和呈现改革开放给城市带来的巨变。

目前在各地飞往连云港的航班即将降落时，机组都会广播提醒靠窗乘客拉上舷窗，并禁止乘客拍照。连云港白塔埠机场之所以如此特殊，正是它军民合用机场的身份造成的。

据连云港白塔埠机场官网公开信息，该机场为军民合用机场，占地5平方公里，位于连云港市西25公里处。1984年经中央军委、国务院批准，使用白塔埠机场开展航空运输业务。1985年3月26日开通第一条民用航线，至今已使用34年。

航拍连云港白塔埠机场周围环境 复旦大学新闻学院 班慧 摄

新机场将于2020年亮相

7月11日，“记录中国”报道团队就连云港“花果山国际机场”修建进度采访了连云港市机场建设发展领导小组办公室综合处负责人朱学兴。

“记录中国”报道团队了解到，目前该市新机场已进入可行性研究报告编制阶段，预计10月将结束审批，开工建设。连云港市民有望在2020年一睹新机场真容。

官方资料显示，连云港市地处江苏省东北端。东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望，北与山东日照市接壤，西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻，南连江苏宿迁市、淮安市和盐城市。

从地理位置上看，连云港南连长三角，北接渤海湾，西依大陆桥，处于连接新亚欧大陆桥产业带、亚太经济圈、环渤海经济圈和长三角经济圈的“十”字结点位置，为陆上丝绸之路和海上丝绸之路交汇点，是新亚欧大陆桥东桥头堡、中国首批沿海对外开放城市、中国重点海港城市、中国优秀旅游城市和中西部最便捷出海口岸。

2014年7月，中国民用航空局正式批复同意连云港新机场选址方案，确定灌云县小伊乡为新机场场址。

据朱学兴介绍，新机场周边高速公路网线丰富，拥有连霍高速、沈海高速、长深高速3条高速公路及规划的连宿高速，距连云港市区直线距离21公里。

与白塔埠相比，市区到新机场的自驾距离缩短近15公里，届时还将有机场大巴、机场快速路、综合客运枢纽等配套设施，连云港市第一条轻轨也在筹建中，以打通机场到市区的最后一段路。

此前，灌云县委书记左军在接受《连云港日报》采访时表示，“花果山机场今年（2018年）动工实施，‘海、空、陆、铁、水’ 五通汇流的立体交通体系正在加快构建。”

连云港南连长三角，北接渤海湾，西依大陆桥。图为连云港港口景色。 澎湃新闻记者 马作鹏 摄

取名“花果山”，盘活旅游资源

有别于国内机场取名的惯例，连云港新机场没有以所在城市或乡镇的名称命名，而是以连云港市著名景点花果山作为机场名称。

原因何在？朱学兴表示，“花果山是连云港的旅游名片，取这个名字是连云港市委集体决策的结果，并征得灌云县的同意。不过，该名称目前尚未在民航局注册，仍存变数。”

花果山风景区是国家级重点风景名胜区，位于连云港云台山境内。明代小说家吴承恩根据当地民间传说创作了《西游记》，而花果山则以《西游记》中所描述的“大圣故里”而家喻户晓。

2017年5月，连云港市人民政府办公室印发《连云港市“十三五”旅游业发展规划》，指出将继续延用“西游圣境，山海连云”的旅游形象，将连云港市的海洋资源、山岳资源和西游文化进行强化，突出连云港未来打造成国际知名滨海旅游城市的目标定位。

此外，建设大花果山景区，已经被纳入连云港市“十三五”规划和2017年政府工作报告，目前正在进行之中。

迄今已使用34年的军民合用机场：连云港白塔埠机场 复旦大学新闻学院 陈昕 摄

迁建确有必要，白塔埠已经饱和

伴随着连云港市响应“一带一路”倡议，对外开放进一步展开，以及民航事业下沉，市民对飞机出行的需求日益增长，对现有机场的承载力也提出了不小挑战。

白塔埠机场官网显示，截至2017年12月6日，机场旅客吞吐量突破100万人次，已超出设计时100万人次的吞吐能力，2017年全年吞吐量增幅达到28%。今年日程过半，吞吐量已超70万人次。

在朱学兴看来，连云港经济体量虽小，但开放程度高，机场旅客吞吐量完全是自然增长的结果。一直以来，受军民合用的制约，白塔埠机场目前国外航线有限，2010年开通的韩国航线因为韩方开始要求对飞，不到一年就被关停。

目前白塔埠机场共开通航线28条，通达包括北、上、广、深等27个国内大中型城市，以及泰国曼谷。新机场建成后，短期内可容纳250万人次旅客、货物2.0 万吨，也能满足对飞需求。

新机场建设飞行区等级为4D级，跑道长2800米，宽45米，与白塔埠机场飞行区属同一级别。

据浙江发布微信公号消息，机场中最重要的一个建筑设施就是跑道。跑道的性能和相应的设施决定了什么样的飞机可以使用这个机场。原则上，飞机的重量越大，所需跑道就越长且宽。

民航机场按飞机接待能力进行等级划分，由数字和拉丁文字母组成。数字表示飞行场地的长度，数字越大跑道越长，“4”表示1800米以上；字母则表示能起飞和降落的飞机的翼展和轮距，从A到F越往后越大。

朱学兴告诉“记录中国”报道团队，飞行区等级没有所谓的升降级一说，各地凭发展需要进行建设。“我们连云港这种支线机场原则上说，4C级就可以，但考虑到连云港有上合组织出海口，会有国际货物，有承载货机的需要，所以在预可行性研究的时候，就把这个问题考虑进来了。”

最终，连云港选择了符合客机、货机的翼展和飞行距离的4D飞行区标准。

公开资料显示，近年连云港周边地市建设的机场，如淮安、盐城、日照、临沂等地，批建时都是4C级。江苏省内除南京禄口为4F，苏南硕放、徐州、扬泰为4E，其余均为D级或D级以下。连云港市机场办对未来拓展飞行区持开放态度。

连云港新机场是江苏“两枢纽一大”规划的第三大国际机场，仅次于南京禄口国际机场和苏南（无锡）硕放国际机场，定位为区域性国际空港。

责任编辑：张迪