7名翻船事件中国遇难者遗体运回国 31人在泰火化

原标题：泰国翻船事故已有7名中国遇难者遗体运送回国 31人在泰火化

中新社泰国普吉7月14日电 （记者 王国安）泰国普吉府府尹诺拉帕14日表示，普吉翻船事故遇难者中有7人的遗体已运送回中国，31人的遗体已在普吉完成火化，其余的也将在当地陆续火化。

诺拉帕在救援情况发布会上说，此次事故造成47人遇难，目前有46具遗体已完成打捞并确认了身份，另有1具被“凤凰”号沉船压住的遗体仍未打捞上岸。

普吉府卫生部门官员说，事故中有50多名受伤游客入院治疗，其中有17名游客住院，目前仍有两名受伤游客在医院接受治疗，但伤情稳定。

当地保险业委员会负责人表示，两家相关的保险公司已向28名遇难者的家属发放理赔金，其余遇难者的理赔工作也在加紧推进。

关于事故的调查处理情况，普吉府警察局局长提拉蓬说，警方已以疏忽导致他人死亡起诉“凤凰”号所属公司一名泰籍负责人和一名随船技师，法院已批捕。同时警方发现“凤凰”号的制造公司虽有造船许可，但未经审批擅自更改造船地点。目前事故相关调查工作仍在进行中。

当地时间5日下午，两艘游船在返回普吉岛途中突遇特大暴风雨发生倾覆事故，两船上共有122名中国游客，其中“凤凰”号上87名中国游客中有40人获救、47人遇难，另一艘游船“艾莎公主”号上的游客全部获救。（完）

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