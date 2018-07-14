人民日报:“恐怖陷阱”冲击全球产业链和价值链

原标题：人民日报评论员：“恐怖陷阱”冲击全球产业链和价值链

“因为预计美国将与几乎其他所有国家发生长期贸易战，全球股市跌入恐慌”“美国政府的贸易行动和已经公布的意图，预示未来更广泛的混乱”。随着美国对世界开火的劲头越来越足，恐慌情绪在全球市场四处弥漫。

白宫以单边贸易保护主义行径制造“恐怖陷阱”，肆意冲击全球产业链和价值链，这丝毫不意味着美国有独霸天下的实力，更不是什么值得窃喜甚至炫耀的事情。人们注意到，美国国内的焦虑情绪在不断滋长。《华盛顿邮报》等有影响力的媒体进行的民调显示，高达73%的受访者担心贸易战伤及自身。

产业转移和技术外溢是经济全球化进程中的必然现象，是发达国家利益实现的重要途径。这不仅延长了技术领先的跨国公司依靠相对落后或者标准化了的技术来赚取利润的时间，也为这些公司新技术的研发应用腾出空间，间接分担了研发成本。在当前由跨国公司主导的全球分工体系中，技术外溢的最大受益者是以美国为代表的发达国家。中国政府从来没有强制要求跨国公司转移技术给中国企业，即使有技术转移的情况，也是合资企业之间正常、平等的商业契约行为，中国企业为此付出了相应的对价。2017年中国对外支付的知识产权使用费高达286亿美元，美国继续保持最大的支付对象地位。美国政府以“强制技术转让”为由威胁对中国采取相应制裁和限制措施不仅站不住脚，而且具有十分恶劣的示范效应。广大发展中国家通过正常国际贸易投资推进工业化和现代化，是一项基本的发展权利。

美国单方面把国内法延伸到国际事务中，动辄制裁别国，并要求其他国家的企业也必须服从美国国内法，使正常开展国际贸易和投资业务的各国企业暴露在巨大风险中，随时可能遭受美国制裁。事实一再证明，美国判定一家企业是否违法以及实施何种制裁的标准往往夹带政治目的，毫无合理性、客观性、公正性可言。美国滥用长臂管辖搅乱了国际经贸秩序，对各国企业都是一个巨大的威胁。

基于全球产业链和价值链进行投资布局，是企业的正常经营行为，也是市场经济的基本规律。然而，本届美国政府不惜滥用“卖国者”标签，以“威胁加税”等方式反复施压，要求跨国企业回流美国。这种对跨国公司的恐吓与胁迫，粗暴干预了企业的正常商业决策，扭曲和破坏着全球市场经济。

世界经济已经形成紧密联系、深度交融的分工格局，各国发挥比较优势、相互合作，构成高效运转的全球产业链和价值链。美国违反世贸规则对贸易伙伴加征关税，实际是对全球产业链上所有国家的企业征税，也包括在贸易伙伴国开展经营活动的美资企业。关税和非关税贸易壁垒的增加将减缓新技术的扩散，导致全球生产率和投资下降。全球产业链和价值链如同世界经济的经脉，一旦发生混乱甚至断裂，世界经济无疑会元气大伤，恢复进程将十分缓慢。

白宫通过打压正常技术外溢、滥用长臂管辖、对跨国公司进行政治勒索等行径制造的“恐怖陷阱”，严重冲击全球产业链和价值链，给世界经济复苏前景蒙上浓厚阴影。随着时间的推移，人们对白宫掀起的这股反全球化逆流危害性的认识在不断加深。击退美国贸易霸凌主义、打赢当前这场单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之战，是对世界各国企业和人民共同利益的维护，也是对加快形成更加公平合理的国际经贸秩序的有力推动。

责任编辑：霍宇昂