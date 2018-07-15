博彩公司开2022世界杯夺冠赔率：中国队被无视

原标题：博彩公司开2022世界杯夺冠赔率：法国第一 中国队被无视

中新网北京7月15日电 （记者 宋方灿）2018年俄罗斯世界杯15日即将落幕，在进行了63场比赛后，尚有一场法国队和克罗地亚队的决赛将于当地时间15日晚打响。不过，在赛前已经有博彩公司为下届世界杯的夺冠球队开出了赔率，法国队以1赔5.5高居各队之首，巴西队和德国队紧随其后，缺席了本届世界杯的中国队继续不被看好，甚至没有被列入赔率名单。

据威廉希尔公司开出的最新夺冠赔率，本届世界杯闯入决赛的法国队依然是下届世界杯的头号夺冠热门，1赔5.5的赔率足以让他们笑傲群雄。法国队是本届世界杯上全队身价最高的球队，高达10.8亿欧元。同时该队还比较年轻，目前平均年龄只有26.3岁，而且队中几位核心球员都很年轻，在下届世界杯上仍处于黄金年龄。

德布劳内射门。 中新社记者 毛建军 摄

巴西队在本届世界杯上虽然输给最后获得季军的比利时队、止步八强，但有内马尔、库蒂尼奥等压阵的该队依然被外界看好。而且亚洲是巴西队的“福地”，之前唯一在亚洲举办的韩日世界杯上，巴西队就力压欧洲球队夺冠。此次转战卡塔尔，在亚洲具有广泛支持率的巴西队显然希望能够好事成双、梅开二度。他们的夺冠赔率为1赔6，仅次于法国。卫冕冠军德国队虽然本届世界杯小组赛1胜2负惨遭淘汰，历史上首次无缘从小组赛晋级，但分析认为该队主要是受“卫冕冠军魔咒”所困，重返赛场后该队势必会触底反弹，再创佳绩，以1赔7的夺冠赔率与另外一支欧洲劲旅西班牙队并列第三。

比利时队在“黄金一代”的带领下夺取本届杯赛季军，四年后“黄金一代”仍可为国征战，以1赔9列夺冠第五热门。本届世界杯上获得第四名的英格兰队年轻而有冲劲，以1赔11名列第六。未能晋级本届世界杯决赛圈的意大利队史上曾4夺世界杯，阿根廷队在本届比赛中被法国队淘汰，双双以1赔13也被看好。另外一支未能进军俄罗斯的欧洲劲旅荷兰队1赔15，杀进本届杯赛决赛的克罗地亚队1赔17，分列第9和第10夺冠热门。

其后，被看好夺冠的为南美洲的智利、乌拉圭和哥伦比亚，以及C罗可能暮年出战的葡萄牙。缺席本届杯赛，但将联合主办2026年世界杯的美国队夺冠赔率1赔67，本届东道主俄罗斯队1赔81，也被谨慎看好。

自1966以来，亚洲球队从未在世界杯上战胜过南美球队。而在俄罗斯世界杯小组赛中，日本队2-1击败哥伦比亚，破了长达52年的魔咒。

亚洲球队中，日本队夺冠赔率1赔251，是最被看好的亚洲球队。该队在本届世界杯上杀入了16强，在1/8决赛中甚至一度以2比0领先强大的比利时队，让人刮目相看。若非战术不当，该队甚至可能在俄罗斯实现首次进军八强的宏愿。东道主卡塔尔队是亚洲第二大夺冠热门，以1赔501排在第31位。伊朗队1赔1001，沙特阿拉伯和韩国队1赔2501，也被认为具有一定微弱的夺冠机会。

缺席了本届世界杯赛的中国队依然在为自己的第二次世界杯之旅努力。目前，中国队在国际足联排名榜上名列第75位，被认为夺冠机会几乎为零，因此未进入博彩公司的视野，也没有得到相应的赔率。（完）

责任编辑：霍宇昂