人民日报：有地方把易地扶贫搬迁工程当政绩工程

原标题：搬迁也是门大学问（话说新农村）

易地扶贫搬迁是民心工程；搬迁只是手段，脱贫才是目的

在一些贫困地区调查，时常会看到这样的现象：易地扶贫搬迁安置房盖得漂漂亮亮，却因无法解决部分村民就业、生产等问题，大量空置。入住的部分群众为了维持生计，只能跋山涉水走山路回原来的村子种地。为应付考核，在上级部门来现场检查安置点入住情况之前，各村委会提前通知贫困户去安置房暂住几天。这样的易地扶贫搬迁，扶贫资金没有充分发挥应有的减贫作用，贫困群众“住老房怕塌，住新房怕饿”，民心工程并没有很好地赢得民心。

一个重要原因，就是安置点的选择出了问题。应当看到，选择易地扶贫搬迁安置点，除了要考虑较为便利的交通、配套设施等生活条件，更重要的是创造更多的就业增收机会。实践中，很多地方的安置点尽量靠近城镇、园区、景点等地方，就业机会多，这样，贫困群众的增收问题就会解决得比较好。但很多贫困地区特别是深度贫困地区，很难找到这样理想的安置点。这就要多考虑在安置点附近提供可耕种的土地，或者安置点尽量就近，方便贫困群众在原有土地上务农。现实未必都能尽如人意。一些深度贫困地区，地无三尺平，要选择一块能集中盖房的平地都很难，要找到兼顾生活与生产的安置点更是难上加难。

安置点选址有问题，有的是受现实条件制约所致，也有的是因为缺乏科学论证，还有的是没有充分发扬民主、征得多数村民同意。这些问题都需要及时纠正，引以为戒。对于确实存在选址难的地区，要更多进行创新探索，比如鼓励、补贴贫困户在城镇买房，通过流转土地、调整土地承包关系等解决搬迁户的耕地问题。

部分搬迁贫困群众获得感不强的另一个重要原因，是有的地方把易地扶贫搬迁工程当成了形象工程、政绩工程。房子盖得光鲜亮丽，但对搬迁后贫困群众如何稳得住、能致富，谋划不够，着力不多。

一些地方的易地扶贫搬迁工程存在政绩工程化倾向。有的贫困县领导干部认为，房子建起来了，就有了上报、显示政绩的“硬杠杠”。有的贫困县干部热衷于安排领导、媒体参观易地扶贫搬迁安置点，新楼新房，水电齐全，配套完备，成绩看得见摸得着。但细究搬迁群众的就业增收情况时，有的思路不清、办法不多，语焉不详；有的片面夸大某一方面的就业增收作用，凡事都往好的、大的方向说。

从政绩考核的角度来讲，光解决房子不考虑票子，这样的易地扶贫搬迁工程很难为贫困地区领导加分。现在，贫困县党政主要领导主要考核扶贫开发工作实绩。实绩的要义在于实，以扎实的工作、实在的成效，增强贫困群众的获得感，提高他们的满意度。形象工程、政绩工程显然经不起时间检验，换不来群众满意。

易地扶贫搬迁是实打实的民心工程。搬迁只是手段，脱贫才是目的。实现住房安全自然能增强贫困群众的获得感，但更多的获得感源于贫困群众未来生计有着落，持续增收有门路。民之所望，施政所向，易地扶贫搬迁工作应该照此去做。

责任编辑：桂强