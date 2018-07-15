外媒：美商务部宣布取消中兴禁令 但将密切监督

原标题：外媒：美国商务部宣布取消中兴禁令 但将“密切监督”

参考消息网7月15日报道 外媒称，美国解除了对中国电信公司中兴通讯实施的禁令，但警告称将“保持警惕”并“密切监督”该公司的动向。

据英国《每日电讯报》网站7月13日报道，此前，按照6月初与美国商务部达成的和解协议，中兴通讯将4亿美元（约合27亿人民币）存入一个托管账户。这笔钱将在账户上保存十年，如果中兴通讯违反协议，美国政府就将动用这笔钱。它还解除了董事会全部成员的职务。

报道称，今年4月，美国商务部宣称中兴通讯没有约束参与违反制裁措施的35名员工，决定禁止其与美国供应商做生意。这一禁令让中兴通讯的经营陷入瘫痪，因为该公司25%至30%的零部件是从美国供应商那里采购的，用于生产智能手机等产品。

报道称，在13日发布的市场公告中，中兴通讯表示，公司截至6月底的半年亏损可能会在70亿到90亿元人民币之间，2017年同期，公司盈利23亿元人民币。

4月受限以来，中兴通讯的股票曾停牌两个月，但在6月13日复牌，此后暴跌约50%，它的市值现在是570亿元人民币。

另据美国《华尔街日报》网站7月13日报道，中兴通讯满足了特朗普总统在和解协议中提出的条件后，美国商务部13日表示，这家中国企业可以恢复与美国供应商的生意往来。

报道称，美国商务部11日透露中兴通讯已扫清了解除销售禁令的最后一个重要障碍，12日，该公司的香港上市股票行情飙升近24%。它的深市股票上涨10%，达到单日涨幅上限。

不过，美国国会的一个大型两党团体已提出一项计划基于国家安全考虑维持商务部早前的更严厉惩罚。

报道称，恢复中兴通讯购买美国产品禁令的议案由参议员汤姆·科顿、马尔科·鲁比奥、查克·舒默和克里斯·范霍伦联名提出，它被纳入今年6月在参议院以80对10表决结果获得通过的一项必过防务法案。

报道表示，眼下尚不清楚他们会不会取得成功，众议院已经通过了不包括销售禁令的议案版本，若要议案成为法律，两院必须调和分歧并避免被总统否决。

此外据新加坡《联合早报》网站7月14日报道，中兴通讯官方微博14日清晨发了一条消息，称满怀信心再出发。

报道称，中兴官微配发的四张图片分别表示，出发满怀信心，何惧道阻且长，重燃中兴之光，感恩风雨同行。

报道称，中兴通讯日前发布了2018年上半年的业绩预告，预告显示，今年上半年预亏70亿元至90亿元，上年同期盈利22.93亿元，同比由盈转亏。

资料图片：2018年3月，世界移动通信大会上的中兴展区。新华社记者郭求达摄

责任编辑：桂强