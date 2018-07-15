原标题：日美首次联合演习岸舰导弹 日媒称“针对中国”

参考消息网7月15日报道 日媒称，作为美国海军主办的环太军演的一部分，自卫队与美军共同参与的日美联合“岸舰导弹发射训练”12日在美国夏威夷州考爱岛进行。训练针对的是强行开展海洋活动的中国，也有探索日美合作新方式的目的在内。

据日本《读卖新闻》7月14日报道，当天进行发射训练的是“12式岸舰导弹”，也是日美首次进行岸舰导弹实弹发射训练，此前陆上自卫队已经预定在西南诸岛部署该型导弹。

报道称，训练是以将陆自的导弹发射系统运抵美军在考爱岛上的“太平洋导弹射击场”内这样的方式进行的。海上自卫队的P3C反潜机和美军无人侦察机将收集到的目标位置信息提供给日美双方，共计向位于约90公里外、漂浮在海面上的美军退役舰艇发射了4枚岸舰导弹。

导弹在巨大的轰鸣声中升空，之后一边下降一边飞向靶舰，并在大约10分钟后命中目标。美国太平洋陆军司令罗伯特·布朗也观看了当天的训练。

报道称，美军目前并未部署岸舰导弹。据日美关系消息人士透露，此次训练原因是遏制在东海和南海强行活动的中国，此外美军也对陆自配备的12式岸舰导弹表现出很大的兴趣，从而促成训练最终实现。

报道称，陆自计划依次在冲绳县宫古岛等西南诸岛部署有效射程在100多公里的12式岸舰导弹，美方也对此给予高度关注。

自卫队发射“12式岸舰导弹”（美国海军聚焦网站）

责任编辑：桂强