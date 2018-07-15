新组建的应急管理部如何简称？ 官方给出答案

原标题：新组建的应急管理部如何简称？官方给出答案了

应急管理部。东方IC 资料

今年新组建的应急管理部的简称是什么？近期，官方多篇报道及文件给出了答案：应急部。

例如，7月13日，应急管理部官网刊登了来自该部宣教办的消息《四川省江安县恒达科技公司发生爆燃事故 应急部即派工作组赶赴现场指导应急救援和事故查处工作》；7月8日，应急管理部官网刊登了来自该部救灾司的消息《国家减灾委 应急部紧急启动救灾应急响应 帮助江西做好严重暴雨洪涝灾害救灾工作》；6月22日，应急管理部官网刊登了来自该部监督管理二司的消息《应急部和国资委联合召开中央企业安全生产工作视频会议》。

此外，在中国政府网发布的《国务院办公厅关于调整国家防汛抗旱总指挥部组成人员的通知 国办发〔2018〕49号》中，黄明的介绍也为“应急部党组书记、副部长”。

同为今年新组建的部门，生态环境部的简称也受到过关注。

据封面新闻早前报道，3月29日上午，北京平安里西大街45号，新成立的生态环境部召开了首场新闻发布会。“我们这个新部门的全称叫做生态环境部，简称也是生态环境部。”对于不少记者关心的新部门简称的问题，生态环境部新闻发言人刘友宾在发布会现场和记者们开起了玩笑，“如果一定要去掉两个字的话，也可以叫我们环境部。”

责任编辑：张申