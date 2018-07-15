泰游船倾覆47人遇难：普吉所有游艇将排查整顿

原标题：泰国对普吉岛逾400艘游艇全面排查 整顿游船秩序

中新网7月15日电 据泰国《世界日报》报道，泰国交通部码头厅联合旅游警察总署，对普吉岛海域400多艘游艇进行全面排查，确保所有游艇达到相关的法律标准，对查获不达标的游艇，将禁止其接客出海，全面整顿普吉岛及周边地区的游船秩序，防患于未然。

14日，泰国旅游警察总署副总长、少将素拉切警透露，码头厅普吉办事处与各有关部门当天召集所有游船业者开会，吸取普吉岛翻船事故教训，采取措施，对所有游艇业者和船只进行全面排查。

7月14日，泰国普吉府府尹诺拉帕（左二）在事故救援情况发布会上表示，普吉翻船事故遇难者中有7人的遗体已运送回中国，31人的遗体已在普吉完成火化，其余的也将在当地陆续火化。本月5日下午在普吉岛附近海域发生两艘游船倾覆事故，造成47名中国游客遇难。中新社记者 王国安 摄

少将素拉切警指出，总理巴育下令普吉府府尹及相关部门加强执法，严格监督游船服务，以提升安全标准。不达标的游船将被禁止出海，如果船主抗命接客出海，则将被刑事指控。

他说，初步统计普吉沿海地区有大大小小游船约300至400艘提供接载游客服务，码头厅、警方和普吉府署办事处定下目标要100%排查所有游船，而且该项措施已经启动3天，将尽快完成排查，包括游船的许可证、安全证明、业主或船主、船长和机师等主要人员的资质或许可证，如果游船在海上被查出不合法，放船出海的船主或业者必须负法律责任。

对于排查后发现不达标的游船，将让船主在1个月时间内改善并重新接受检查，而且将公开相关信息。少将素拉切警说，游船整顿工作必须全面到位，以恢复游客对普吉府观光业的信心。

责任编辑：桂强