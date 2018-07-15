台商:两岸经济体量不断拉大 台要想如何尊严统一

原标题：台商：两岸经济体量不断拉大 台湾要思考如何尊严统一

[观察者网 综合报道]

中共中央总书记习近平13日在人民大会堂会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团。有台商表示，随着两岸经济体量差距不断被拉大，未来台湾需要思考的，恐怕是如何有尊严的统一。

台商：台湾要思考如何尊严统一

据台湾“中时电子报”7月13日报道，对于习近平总书记日前在“习连会”上强调的“和平统一”，上海市台湾同胞投资企业协会副会长、在沪台籍律师、资深台商蔡世明表示，伴随着大陆经济不断成长，在经济体量上不断超越、拉开与台湾的距离，未来台湾需要思考的议题，是如何和平统一，甚至如何有尊严的统一。

对于本次“习连会”，蔡世明说，虽然连战在台湾政坛地位很高，但说到底仍非目前台湾的主政者，其意见对两岸政治虽有高度重要性，但实质上还是无法代表台湾。

蔡世明认为，2016年蔡英文在台湾“胜选”，政见中曾表示要让两岸关系“维持现状”，但蔡英文的实质行动却使得近两年的两岸关系出现变化；在蔡英文看来，“胜选”仿佛就意味着她可以全盘代表台湾民意，但今年底的台湾“县市长选举”，台湾人民会用选票对民进党进行一场“期中考验”。

台学者：两岸关系不要让外国人有操作空间

随团访陆的台湾政治大学兼任副教授赖岳谦行前表示，两岸关系已经比连战2005年“破冰之旅”更严峻，连战此行最大意义在于，中国大陆、美国与中国台湾三方面的关系紧张，台湾不能够有意去制造“破口”，两岸之间不要让外国人有操作空间，这是非常重要的讯息。而蔡英文当局应该以正面的态度看待连战访问大陆，岛内的社会舆论更不应该冷嘲热讽与恶毒攻击。

另一名代表团成员，岛内资深媒体人黄智贤认为，连战先生这次到大陆访问，代表两岸中国人一起携手，为中华民族的复兴共同努力，这么好的时间，不要错过。

她又感叹，两岸已经很久没有沟通了，连战在2005年是以国民党主席，率团进行“破冰之旅”，这次以个人名义受邀前往，是另外一次的“破冰”，“这一次的冰封更厚了”，两岸情势更显峻了，同时台湾的时间更少了，所以这次真的很重要。

陆学者：一手“实际行动”，一手“将心比心”

另据台湾“中央社”7月15日报道，华中师范大学台湾与东亚研究中心学术委员会主任、前中国社会科学院台湾研究所所长周志怀认为此次“习连会”上习近平总书记的发言有两大亮点，一是首次提出“实际行动”，二是重视“将心比心”。

周志怀说，习近平总书记在讲话中提到的第一个“坚定不移”，是要“坚定不移地以实际行动遏制态度”，“实际行动”这四个字非常有分量，大陆从来没在过去这样讲过。

周志怀说，民进党主政台湾后，大陆已经通过一些措施对台湾释放信号，习近平总书记的这次讲话表明，在反对“台独”、遏制“台独”上，大陆的意志非常坚定。遏制台独在未来不会是空话，大陆未来一定会采取实际行动。

习近平总书记第二次提到“坚定不移”时表示，大陆民众经历长期努力，走上中国特色社会主义道路，取得了“举世瞩目的巨大成就”，这值得台湾民众尊重，并呼吁两岸民众“将心比心，推己及人”。

对此，周志怀说，有别于以往大陆单方面强调会尊重台湾的生活方式和社会制度，习近平总书记此次“将心比心”的说法，首次明确提出了两岸应该要互相尊重。“这是一种对等，一种平视”，周志怀说。

周志怀进一步比喻，如果是基于“老大心态”，不一定要求台湾尊重大陆，因为台湾不尊重也没关系，“现在说你也要尊重我，这是平等的、兄弟式的对话”。

周志怀还说，如果两岸真的是一家人，有什么话就说什么话，这种平等对话是非常需要的，他认为刘洁一担任国台办主任后，在两岸平等对话的问题上，会有新的思路。

此外，中国社科院台湾研究所副所长朱卫东认为，习近平总书记在“习连会”上释放的对台讯息，是在当前两岸关系面临各种变局、困局与困难挑战，台湾内外、海内外围绕当前两岸关系与台湾问题有着各种各样期待、担忧以及一些模糊的认识，甚至包括一些不切实际的幻想、恶意挑衅，两岸关系再次走到十字路口时，大陆方面所给出的最新、最权威的答案。

中国人民大学两岸关系研究中心主任王英津表示，“习连会”上提出的四点意见，对于软化两岸关系的血管，使两岸关系的血液更加畅通，避免出现阻塞梗塞，具有重要意义。

王英津认为，习近平总书记此次讲话一方面展现了大陆推动两岸关系和平发展、维护台海和平稳定的诚意，另一方面体现出大陆目前乃至今后一段时期对台工作的基本思路。

在王英津看来，陆方目前和接下来要做的是将台湾当局于台湾民众区分开来、区别对待，团结一部分，孤立一部分。对台湾民众积极争取，团结一切主张两岸和平、促进两岸关系向前发展的力量；对台独势力进行孤立和打击，将民进党与台湾民众在政策实施上做适度的切割，可能是未来大陆对台工作的基本思路。

王英津还说，从目前该项政策的实施效果来看，这一做法已经取得了初步的成效，今后还会继续执行下去。

厦门大学台湾研究院副院长张文生则认为，习近平总书记的此次讲话务实且有自信，其中最引人关注的就是提出了“大道之行、人心所向、势不可挡”，强调要看大势、看主流。“‘习连会’无异于对当前的两岸关系形势注入了一股暖流”，张文生说。

责任编辑：张申