辽宁新组建5家集团：领导层拟任人选出炉

原标题：辽宁事业单位改制中新组建的5家集团，领导层拟任人选出炉

7月15日，《辽宁日报》发布了《中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）》，其中涉及辽宁今年经营性事业单位转企改制工作中新组建的5家集团。

据《辽宁日报》此前报道，6月4日前后，辽宁省下发文件，批复组建辽宁省担保集团有限公司、辽宁省健康产业集团有限公司、辽宁省辽勤集团有限公司、辽宁省旅游投资集团有限公司、辽宁省体育产业集团有限公司。

经营性事业单位转企改制是辽宁省推进深化改革的一项重要内容，将最大限度发挥国有资本在经济布局、结构调整和民生保障中的作用，同时也将有效盘活资产存量，增加市场主体。除省担保集团由省财政厅代表省政府履行出资人职责外，其他4户新组建企业集团的出资人职责，都由省国资委代表省政府履行。

其中，辽宁省担保集团由省财政厅履行行业管理职责，其经营范围是再担保、直报、股权投资、非融资担保（保证担保、受托担保）等。集团注册资本35亿元（暂定），出资来源为省财政对辽宁省中小企业信用担保中心、辽宁政融担保中心的出资，以及辽宁省中小企业信用担保中心持有的东北中小企业信用再担保有限公司的3亿元股权等。

《中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）》显示，辽宁省中小企业信用担保中心主任苏文权拟任辽宁省担保集团有限公司党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省财政厅总会计师范振华拟任党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省人民政府金融工作办公室党组成员、副主任赵宏拟任党委委员、常委、书记、董事长，辽宁政融担保中心主任胡洋拟任党委委员、常委、董事、副总经理。

辽宁省健康产业集团由省卫生计生委履行行业管理职责，其经营范围是医疗服务、医院物业保障服务、医药营销、医养结合健康管理、资本运营等。集团注册资本40亿元（暂定），出资来源为抚顺矿务局总医院等34家省属国有企业医疗机构，辽宁医药外贸公司1家省属医药企业，以及辽宁达康管理服务有限公司等15家省级医院所办企业等省属资产。

《中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）》显示，本溪市人民政府副市长于海拟任辽宁省健康产业集团有限公司党委委员、常委、书记、董事长，辽宁省卫生和计划生育委员会规划与信息处处长田崇阳拟任党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任高起儒拟任党委委员、常委、董事、副总经理。

辽宁省辽勤集团由省机关事务管理局履行行业管理职责，其经营范围是酒店餐饮管理、培训服务、会展服务、旅游服务，物业经营管理，汽车服务租赁，房屋租赁、置换、维修服务，资产经营管理等。集团注册资本30亿元（暂定），出资来源为辽宁大厦等23家单位资产和辽宁国宾车队划转来的45台车辆。对划入辽勤集团的划拨用地，采取授权经营或作价出资方式配置使用。

《中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）》显示，辽宁省机关事务管理局行政管理二处处长孙勇拟任辽宁省辽勤集团有限公司党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省委办公厅基建处处长吴冰拟任党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省政府机关车辆服务中心主任梁占先拟任党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁大厦总经理曾伟拟任党委委员、常委、董事、副总经理。

辽宁省旅投集团由省旅游发展委履行行业管理职责，其经营范围是旅游资源开发与经营管理、旅游产业项目投资与管理、旅游地产、旅游产品开发销售、旅游景区配套设施建设等。集团注册资本30亿元（暂定），出资来源为省地方税务局培训中心、辽宁宾馆等15处省直资产，以及港丰大酒店等8处营口港资产和营口港划转的20台车辆资产。此外，省政府将辽宁省艺术中心的两个剧场交由集团托管。

《中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）》显示，营口港务集团有限公司党委副书记、董事仲维良拟任辽宁省旅游投资集团有限公司党委委员、常委、书记、董事长，营口港酒店总公司党委书记、总经理兼辽宁港湾金融控股集团旅游投资有限公司总经理张秀丽拟任党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省旅游发展委员会产业发展处处长金建平拟任党委委员、常委、董事、副总经理。

辽宁省体育产业集团由省体育局履行行业管理职责，其经营范围是体育场馆经营与管理，体育场馆建设投资和运营管理，体育装备器材、健康食品生产销售，体育产业投融资，体育文化等开发、整合、经营和管理，体育技术研发，体育人才培训管理咨询与服务等。集团注册资本30亿元（暂定），出资来源为省属5个体育训练基地的资产，以及省全民健身活动中心（含体育招待所）等3家事业单位的资产等。

《中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）》显示，辽宁省体育局青少年体育处处长史立新拟任辽宁省体育产业集团有限公司党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省发展和改革委员会重大项目稽察特派员办公室主任何万杰拟任党委委员、常委、董事、副总经理，辽宁省体育局党组成员、副局长张伟拟任党委委员、常委、书记、董事长。

《辽宁日报》早前报道指出，辽宁省已陆续组建了省交投集团、水资源集团、环保集团、地矿集团、粮食集团、城乡建设集团、工程咨询集团等7户企业集团。原来分散在各部门、各领域的经营性资产，实现了集约化发展，企业核心竞争力得以显著提升。据介绍，新组建的5户企业集团将积极吸引各类社会资本投资入股，尽快实现投资主体多元化，促进企业做强做大。

责任编辑：张申