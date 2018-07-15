甘肃舟曲暴雨洪涝2人遇难 不稳定滑坡体隐患尚存

7月15日，记者从甘肃省舟曲县委外宣办获悉，7月10日晚至11日凌晨，舟曲普降大到暴雨，截至15日上午，全县19个乡镇101个行政村9122户36205人受灾。2人死亡，1人失踪。图为抢险救灾人员向灾区送救援物资。 姚剑 摄

原标题：甘肃舟曲暴雨洪涝致2人遇难 不稳定滑坡体隐患尚存

中新网兰州7月15日电 （记者 南如卓玛）记者15日从甘肃省甘南州舟曲县委外宣办获悉，7月10日晚至11日凌晨，舟曲普降大到暴雨。经核实，截至15日上午，全县19个乡镇101个行政村9122户36205人受灾，紧急疏散转移96户380人，直接经济损失达21377.36万元。2人死亡，1人失踪。

其中，舟曲南峪乡江顶崖滑坡体发生重大险情，江顶崖下滑大约22米，滑坡体前缘崩塌，崩塌体体积约1万立方米，崩塌体堆积于白龙江中，江面最窄处只有5米宽，上游水位上升约7至8米，造成南峪乡南一村、南二村进水，25户135间民房浸水。

据舟曲县官方介绍，目前滑坡稳定性很差，如果再遇降雨，极有可能造成白龙江堵塞形成堰塞湖，淹没南峪乡南一、南二两村，严重威胁舟曲县城及下游陇南市。

图为舟曲县南峪乡江顶崖滑坡体发生重大险情，滑坡崩塌体堆积于白龙江中，致江水水位上升，民房被浸水。 姚剑 摄

此外，洪涝暴雨致道路受损非常严重，G345线舟曲段多处垮塌，部分路段积水达2米，桥梁被淹没，G345线完全中断。省道槐大公路多处垮塌，山后五乡被封隔，电力通讯中断。117条通乡通村公路受损，直接经济损失约1.669亿元。

据通报，舟曲境内大量防洪堤毁坏，村庄进水严重，其中，峰迭镇好地坪村、大川镇梁家村、博峪镇政府、博峪林场、博峪林业派出所、县交警队、东航驾校进水。据初步统计，21600余米防洪堤、28900余米安全人饮管道、5200余米灌溉水渠、19座电堤灌和11座安全人饮水池被冲毁。房屋进水损坏倒塌274户919间。

农作物受灾严重方面，据统计，共受灾994.73公顷，成灾785.27公顷，绝收127.87公顷。

灾情发生后，舟曲县委县政府主要负责人分组带领工作组，赶赴受灾乡镇指导开展抢险救灾，县级包乡负责人和相关部门负责人到村组，组织党员干部开展受灾群众安置、灾情核查统计、基础设施抢修等工作。同时，各乡镇动员干部群众排危除险，开展生产自救。出动公安干警和消防、电力、通讯等部门调集优势力量，全力开展抢险救灾，抢修电力、通讯恢复。

14日晚19时左右，甘肃省民政厅调拨的第一批救灾物资到达舟曲县灾区。此次紧急调拨的救灾物资有335顶帐篷，2100床应急床，3123条棉被，1000余条防潮垫，1000件大衣，81套餐具，5座移动厕所。（完）

责任编辑：张义凌