民调：蔡英文声望欲振乏力 近半不赞成其领导方式

原标题：最新民调：蔡英文声望欲振乏力 仍在低档徘徊

台湾地区领导人蔡英文。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网7月15日讯 据台湾《中时电子报》报道，亲绿的“台湾民意基金会”今（15日）发布民调指出，蔡英文7月声望中，有33%赞同她领导台湾的方式，但有49%不赞同。与上月比较，蔡英文声望并无明显上扬，整体而言，蔡英文声望欲振乏力，依然在低档徘徊。

民调询问，受访者是否赞同蔡英文治理台湾的方式，结果显示，5.4%非常赞成，28%还算赞同，27.7%不太赞同，21.3%一点也不赞同，17.6%没意见、不知道或拒答。

若分析年龄层，每一个年龄层群组中，不赞成蔡英文职务表现都明显多于赞同，尤其20至24岁群组的差距达最高23%；另外，在职业方面，每个职业背景的人，对蔡英文表现不赞同都明显多于赞同，而最高差距出现在军公教人员群组，达34%。

另外，对于台当局“行政院长”赖清德的表现，民调显示，有42%的人满意赖“内阁”的表现，但也有42.2%的人不满意，满意与不满意呈现正反对峙的状态。“台湾民意基金会董事长”游盈隆表示，赖“内阁”现在处在“又闷又热的时刻”，若比照之前赖“内阁”的高人气，现在的赖“内阁”已不再是多数民意的宠儿。（中国台湾网 李宁）

责任编辑：张申