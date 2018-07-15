年度重磅天象：7月27日火星迎十五年一遇“大冲”

原标题：本年度重磅天象：7月27日火星迎来十五年一遇“大冲”

新华社天津7月15日电（记者周润健）作为2018年天宇重磅天象，火星将于本月27日上演“冲日”表演，这次“冲日”特别之处在于这是十五年一遇的“大冲”。届时，地球上的人们会看到一颗火红火红的亮星几乎彻夜闪耀在夜空。

火星是地球轨道外的第一颗行星，每过687天公转一周，与地球的会合周期为780天左右，颜色呈红色，由于亮度变化大。由于火星在很多方面与地球相似，而其体积只约有地球的1/7，因此有“袖珍地球”之称。作为人类最为关注的行星，近40年来，人类陆续成功向火星发射了20多个火星探测器，以期揭开这颗红色星球的奥秘。

天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说，当火星绕日公转运行到与太阳视黄经相差180度时，即为“冲日”。此时，火星与地球、太阳几乎成一条直线，地球正好处在火星与太阳之间。日落后火星会从东南方升起，日出前于西方落下，几乎整夜可见。冲日前后是观测火星的较佳时机。

天文专家表示，当地球在远日点附近而火星在近日点前后发生冲日时，就是所谓“火星大冲”。“火星大冲”15年到17年发生一次，上一次发生在2003年8月27日，这一次发生在7月27日。“大冲”期间，由于与地球距离很近，火星看上去比平时显得更大也更为明亮。

“27日，日落后50分钟左右，火星从东南方升起，亮度达-2.8等，比当晚的木星还明亮，成为天宇的一颗耀眼‘明星’。除了用肉眼观测外，有条件的公众还可借助望远镜对火星进行观测，这样不但可以观测到火星表面的颜色变化，还可看到位于其两极的白色极冠。”赵之珩提醒说。

天文专家同时也表示，8月1日以后，月亮升起得一天比一天晚，火星升起的一天比一天早，上半夜都比较适合观测火星。

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