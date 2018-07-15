支书策划联名信向上级施压让自己连任 被严重警告

原标题：泉州：一干部策划联名信向上级施压让自己连任，被严重警告

“联名信”偶见于干部人事变动的消息中，体现群众对即将调任干部的挽留之意。今年5月，在福建泉州鲤城区，也有一份“联名信”诞生，但起草者却是“被要求连任者”本人。

近日，鲤城区纪委通报了这起违反换届工作纪律和党的组织纪律的典型案例。

2018年5月，鲤城区社区组织换届期间，常泰街道下店社区党支部书记蒋某芬为达到连任社区党支部书记的目的，自己起草了一份以社区党员联名要求其连任社区党支部书记的申请报告，通过登门拜访、私自电话联系或委托授意交好的社区党员帮忙活动等方式，要求四十余名社区党员在申请报告上签名支持其连任。此外，蒋某芬还存在请求他人给予关照而进行拉票的行为。

鲤城区纪委指出，蒋某芬无视党的政治规矩和组织纪律，个人策划、组织以社区党员联名要求其连任社区党支部书记的所谓申请报告，向街道党工委施加压力，并向部分社区党员拉票，严重干扰社区换届选举工作，违反了换届工作纪律和党的组织纪律。2018年7月6日，根据《中国共产党纪律处分条例》及《关于严肃村级组织换届选举工作纪律的通知》（泉委组综〔2018〕42号）中“十条禁令”的规定，常泰街道党工委给予蒋某芬同志党内严重警告处分。

炮制“联名信”的先例有不少。

已落马的广州市原副市长曹鉴燎曾任天河区沙河镇委书记，《瞭望》新闻周刊报道指出，从上世纪80年代末开始，有关部门就想让在沙河镇任职的曹鉴燎到天河区工作，而曹鉴燎不乐意“上调”。此后面对组织几次调整，曹鉴燎仍然表示“不愿意上来”。

“舍不得”离开沙河镇、甚至敢于和组织谈条件、讲价钱，不是因为曹鉴燎渴望全心全意为当地群众服务，而是他不想离开这个有利可图的“圈子”。

报道称，上世纪90年代初，广州市规划开发珠江新城，大量村集体的土地可以通过协议转让的方式灵活出让，镇一级干部在此过程中有很大的自主权，沙河镇又有多个村居位于开发黄金地段。作为沙河镇党委书记，曹鉴燎早有“坐地生财”的“如意算盘”。他把冼村、猎德等城中村的集体留用地控制在自己手里，从社会老板中寻找“代理人”，参与土地经营。

曾在沙河镇修理厂工作的冼村村民冼先生回忆说：“上世纪90年代初，曹鉴燎通过下属让我们联名写信挽留他，当时不懂什么意思，现在想起来真是荒唐。”

除了用“联名信”给上级施压外，在山东，莱芜市医药公司原党委副书记、总经理张敬贵还曾组织下属“集体上访”迫使上级改变决定。

微信公号“观海解局”曾报道，2013年3月，莱芜市医药公司上级单位——省医药集团任命张敬贵为省医药集团公司总经理助理。

不愿离开莱芜的张敬贵在任职公示期间，通过暗示唆使，使得心腹干将胁迫利诱公司中层以上管理人员60余人到省国资委“上访”。他们在省国资委办公大楼滞留三天两夜，围堵省国资委主要领导办公室，大声喧闹，严重干扰了省国资委正常办公秩序。

公示期结束的当天上午，部分管理人员带领40余名职工又聚集到省医药集团公司闹事，要求马上撤销对张敬贵的任职决定。最终，省医药集团不得不从稳定角度考虑，决定张敬贵继续留任。

责任编辑：张申