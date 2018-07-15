中国人“狂买”俄罗斯林业？ 俄专家:没事实佐证

原标题：中国人“狂买”俄罗斯林业？俄专家：没有任何事实佐证

据俄罗斯卫星通讯社7月13日报道，最近几个月时间里，俄罗斯社交网站各种有关中国人似乎在西伯利亚和远东地区砍伐木材、购买林地甚至将俄产木材转口其它国家的轰动性报道层出不穷，愈演愈烈。那么，这些信息是真还是杜撰呢？应卫星通讯社邀请，俄罗斯科学院远东所中国问题著名专家瓦西里·卡申对此进行了探究。

从广泛流传的“神话”可以得出这样的看法，“中国狂买俄罗斯森林，竭尽所能，以扩大进入森林的可能性；毫无顾忌，强盗式掠夺俄罗斯资源以赚取钱财”。“似乎，俄罗斯官员不仅不阻碍这种滥采滥伐，相反还在纵容，目的是为了营造中俄关系总体良好氛围，同时也有腐败存在”。

瓦西里·卡申则表示，这些报道中列举的数据没有任何事实佐证，而且很容易被统计所否定。2017年，中国在俄罗斯木材出口中仅占比39%。中国是世界上木材最大的进口国和消费者。要知道，迄今为止，中国是木材原料消费产品的主要生产国。

据中国统计资料，2017年，中国进口未加工木材和锯材，俄罗斯仅占30.8%。俄罗斯的主要竞争对手是新西兰、加拿大和美国，分别占中国市场的13.8%、9.8%、9.8%。而且，2017年新西兰原木已经超过俄罗斯的对华出口量，控制着中国此种商品25.93%的市场率，俄方仅有20.33%。

图片来源：俄罗斯卫星通讯社

可以看出，中国木材和木制品市场是一些相当发达国家公司的竞争对象。中国木材进口，在很大程度上已经多元化，要想在中国市场有一席之地，还必须做一番斗争。

除中国、芬兰和日本外，俄罗斯的木材买家还有欧盟国家（比如德国和瑞典）、中东无森林多人口国家（如埃及）、美国和亚洲一些国家。中国人并未“狂买”和“控制”俄罗斯的森林业。中国在一些大型森工公司有投资，但日本、芬兰和其它一些国家也有投资。

在俄罗斯，很少有本国公司从事木材采伐。其中一些公司，吸引中国、日本、欧洲和美国投资，但雇有俄罗斯员工和经理人。

在国家层面，对于俄罗斯来说，在讨论木材贸易时，中国甚至不能被看成是问题伙伴。2000年代，俄罗斯政府曾试图通过出口关税来限制原木出口，中国相当平静地接受了新的游戏规则。而欧盟却恰恰相反，对莫斯科采取极为严厉的打压，并实现了自己的目标。最终，俄罗斯在受威胁不许入世情况下取消了这一决定。

值得一提的是，目前的欧盟，针对乌克兰也在使用严厉经济恐吓、威胁停止提供援助和贷款，试图让乌克兰尽早取消木材出口限制。因为欧盟明白，乌克兰的森林资源少，乌政府在目前情况下无法制止森林资源的滥砍盗伐。

有关“中国人砍伐森林”传言的愈演愈烈，在很大程度上应该与中国商界无关，但与该领域的总体状况有关。也许，与新一轮改革期待亦有关联。该领域管理薄弱，对森林资源缺乏足够的监控，在增加木材加工方面进步相当缓慢，凡此种种，导致俄罗斯森林的无效利用和职权滥用。对此，不太久之前，俄罗斯总统生态、自然活动保护和交通问题全权代表谢尔盖·伊万诺夫也曾指出，有必要对该领域进行新的改革。

责任编辑：张申