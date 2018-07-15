新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

湖北随州隧道施工事故6人被困 救援队赶赴现场

湖北随州隧道施工事故6人被困 救援队赶赴现场
2018年07月15日 16:54 应急管理部
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：湖北随州发生隧道施工事故 应急管理部立即派出工作组和救援队赶赴现场指导抢险救援

　　7月14日，湖北省广水市鄂北地区水资源配置工程宝林隧洞发生突水突泥事故，造成6人被困。14日中午，应急管理部派出由救援专家组成的工作组赴现场指导抢险救援。根据指令，国家矿山应急救援平顶山队携带专业设备也赶到现场参与救援工作。

责任编辑：张义凌

随州救援队救援
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区