湖北随州隧道施工事故6人被困 救援队赶赴现场

原标题：湖北随州发生隧道施工事故 应急管理部立即派出工作组和救援队赶赴现场指导抢险救援
7月14日，湖北省广水市鄂北地区水资源配置工程宝林隧洞发生突水突泥事故，造成6人被困。14日中午，应急管理部派出由救援专家组成的工作组赴现场指导抢险救援。根据指令，国家矿山应急救援平顶山队携带专业设备也赶到现场参与救援工作。
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