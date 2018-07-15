武警指挥学院主官亮相：赵立荣任院长 宋晶任政委

原标题：武警指挥学院军政主官亮相：赵立荣任院长，宋晶任政委
据武警指挥学院官方微信公众号消息，6月29日上午，武警指挥学院隆重举行2018年度干部退役仪式，退役仪式由学院苟春燕副政委主持，学院首长、机关干部和教学系、学员大队领导以及2018年度退役干部参加。
赵立荣少将 本文图片均来自武警指挥学院
消息提到，学院赵立荣院长饱含深情，庄重宣读干部转业和转改文职人员命令，一个个熟悉的名字在礼堂中回荡，泪光闪烁，情义满怀。学院宋晶政委在仪式上作了热情洋溢的发言。
宋晶少将
上述官方消息证实，赵立荣少将已经履新武警指挥学院院长，宋晶少将已履新该院政委职务。
公开资料显示，赵立荣此前长期在陆军部队服役，曾任新疆军区某师师长、某集团军副军长、原第47集团军参谋长等职；宋晶少将则长期在武警部队从事政工工作，曾任武警工程大学副政委、武警特种警察学院政委等职。
武警指挥学院全称为中国人民武装警察部队指挥学院，是军政后合一、指参合一、集人才培养、理论研究、决策咨询于一体，培养合格中级指挥人才和参谋人才的武警最高军事学府。
在此次军队和国防改革中，武警指挥学院保留正军级别，继续在武警人才培养中发挥重要作用。
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